„Kölner Treff“ (WDR): Janine Kunze spricht Klartext nach Karneval-Aus – „Viele haben das nicht begriffen“

Köln. Klare Ansage von Schauspielerin Janine Kunze beim „Kölner Treff“ (WDR).

Als gebürtige Kölnerin kann sich die 46-Jährige ein Leben ohne Karneval kaum vorstellen. Doch dieses Jahr wird das Unvorstellbare tatsächlich Realität: Wegen der Corona-Pandemie wurde die Auftaktsfeier am 11.11. abgesagt. Im „Kölner Treff“ (WDR) vom vergangenen Freitag fand Kunze deutliche Worte zur Situation.

„Kölner Treff“ (WDR): Janine Kunze lobt Karneval-Absage – „Sensationelle Entscheidung“

„Karneval ist für uns nicht nur Besaufen und Feiern“, sagt Janine Kunze im Gespräch mit Moderator Micky Beisenherz. Hier gehe es um Kultur, Tradition, Miteinander und Glücklichsein. Doch gemeinsam die Sorgen einfach mal über Bord zu werfen und Party zu machen, „wäre in diesem Jahr einfach fatal.“

Janine Kunze im Gespräch mit „Kölner Treff“-Moderator Micky Beisenherz. Foto: WDR

Deshalb lobt Kunze die Absage der Feierlichkeiten am 11.11. als „großartig, liebevoll und menschlich“, spricht sogar von einer „sensationellen“ Entscheidung: „Es geht jetzt um den Menschen und darum, den Menschen zu schützen – und ich glaube, viele haben das leider nicht begriffen.“

„Wir haben gerade nicht mehr kurz vor zwölf – es ist kurz nach zwölf“, betont Kunze.

Kunze über Social Distancing: „Ich leide darunter“

Fehlende menschliche Nähe, keine Umarmungen, keine großen Treffen – das lässt auch die Schauspielerin nicht unberührt.

„Ich leide darunter, weil ich finde, da geht ganz viel verloren“, gibt Kunze zu. „Aber ich stelle das jetzt gar nicht in Frage. Ich mache das jetzt mit – genauso wie ich meine Maske trage.“

Schauspielerin mit wichtigem Appell

„Ich glaube, dass ganz furchtbar vielen Menschen leider gerade immer noch nicht klar ist, in welcher Situation wir uns alle befinden“ so Kunze. „Es ist jetzt wirklich Zeit, der Realität ins Auge zu sehen.“ Man müsse jetzt ein Vorbild sein und Menschlichkeit leben – und das bedeute in dieser weltweit schwierigen Situation eben auch, Verzicht zu leben.

Janine Kunze ist Teil einer Kölner Plakat-Kampagne unter dem Motto: „Am 11.11. feiere ich nicht.“ Foto: imago images / epd

„Klingt immer so schön...“, will Moderator Beisenherz einwerfen – doch Janine Kunze führt seinen Satz sofort zu Ende: „..., ist aber schwierig. Gerade in solchen Momenten. Aber man muss den Leuten sagen: Wenn wir das jetzt nicht machen, dann weiß ich nicht ob wir die Uhr nochmal auf fünf vor zwölf zurückgestellt bekommen.“

Im Rahmen einer Kampagne ist die Schauspielerin in Köln aktuell auf mehreren Plakaten mit der Aufschrift „Am 11.11. feier ich nicht“ zu sehen. (at)