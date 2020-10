Kölner Treff (WDR): Ärztin der Uni-Klinik Essen redet Klartext über Corona – „Es ist nicht so“

Die steigenden Corona-Infektionen waren am Freitagabend auch Thema im Kölner Treff (WDR). Dort sprach die leitende Oberärztin der Notaufnahme an der Uni-Klinik Essen, Carola Holzner, über die Lage im Essener Krankenhaus, welches nun „Corona-Krankenhaus“ sei.

Kölner Treff (WDR): Ärztin redet Klartext über Corona

„In der Notaufnahme ist eine dynamische Lage. Es ist mal ruhig, es ist mal weniger ruhig. Gerade, wenn man denkt, man kann sich mal hinsetzen, Kaffee trinken, kommt das Nächste“, berichtet Carola Holzner im Kölner Treff (WDR). Und: „Es füllt sich so langsam.“ Die Anzahl der Corona-Patienten habe merklich zugenommen.

Thema wurde dann ein Facebook-Post von „Doc Caro“ vom 11. Oktober, welcher publik geworden war. In diesem hatte sie sich nach ihrer 24-Stunden-Schicht in der Notaufnahme über jene Menschen aufgeregt, die Corona noch immer leugnen.

Sie veröffentlichte das Lungenbild eines Corona-Patienten, der etwa um die 50 Jahre alt gewesen sei und eigentlich keine sonderliche Vorerkrankung gehabt habe, wie im Kölner Treff klar wird. Auf dem Bild erkenne man, dass die Lunge des Mannes stark von Corona angegriffen worden sei. Der Patient liege aktuell noch immer auf der Intensivstation, sagt Carola Holzner. Und dabei sei er „ein klassischer Patient, der sehr überrascht war, dass er tatsächlich an Covid erkrankt ist.“

„Es ist nicht so“

Das Bild sei auch kein Einzelfall. „Diese Verläufe sehen wir eben nicht nur bei älteren Patienten, sondern hauptsächlich zwischen 40 und 60. Wir haben auch schon junge Patienten gehabt, die auf der Intensivstation gelandet sind.“ Carola Holzner könne nicht unterschreiben, dass es wirklich nur ältere Menschen treffe. Und Grippe und Corona seien nicht das gleiche, „weil die Verläufe - auch die Intensivaufenthalte - oftmals viel länger sind.“

Die Ärztin habe Bekannte, die sich im März mit Corona infiziert hätten und sich noch immer nicht vollständig erholt hätten. Beispielsweise hätten sie beim Joggen immer noch „Luftnot und eine Alltagseinschränkung“. Schließlich stellt Carola Holzner in Bezug auf das Lungenbild fest: „Es ist nicht so, dass man sagen kann, dass das sich wieder zu 100 Prozent herstellt.“ Dazu würden auch noch Informationen fehlen, so die Ärztin.

Sie könne deshalb nicht verstehen, dass es noch immer Corona-Leugner gebe, so Carola Holzner beim Kölner Treff (WDR).