Vor „Kölner Lichter“ wird diese Nachricht bekannt – das müssen alle Besucher wissen

Ganze fünf Jahre musste man in Köln auf die „Kölner Lichter“ verzichten. Erst lag das an der Corona-Pandemie, und danach scheiterte die Veranstaltung an Finanzierungsproblemen. Doch endlich gibt das Feuerwerkfestival sein Comeback – dieses Jahr finden die Kölner Lichter nun wieder statt. Am Samstag (30. August) ist es so weit und über dem Rhein erwartet die Besucher ein spektakuläres Lichterspektakel.

Nach der langen Pause ist die Vorfreude natürlich groß und die Stadt Köln rechnet entsprechend mit einer extrem hohen Besucherzahl. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss erhebliche Verkehrseinschränkungen einplanen. Die Stadt Köln empfiehlt daher, zu den Kölner Lichtern am besten mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen.

Verbot am Kölner Hauptbahnhof und Messe/Deutz

Aber auch die Anfahrt mit dem Zug ist mit einigen Einschränkungen verbunden. Die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin wendet sich kurz vor den Kölner Lichtern mit einer wichtigen Nachricht an alle, die planen, mit einem Zug anzureisen.

Von Samstag bis Sonntag (31. August) gilt am Kölner Hauptbahnhof und auch am Bahnhof Messe/Deutz ein strenges Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen. Das bedeutet unter anderem, dass Besucher keine Hieb-, Stoß- und Stichwaffen dabei haben dürfen. Auch Pfefferspray oder Schlagwerkzeuge wie Baseballschläger oder Knüppel sind strengstens verboten. Dies betrifft nicht nur Schusswaffen, sondern auch Imitationen dieser.

Kölner Lichter mit neuem Motto

Die Polizei betont, dass dieses Verbot nicht nur die beiden Bahnhöfe betrifft, sondern auch die Bahngleise. Das Verbot gilt ab dem Betreten des entsprechenden Gebäudes. Mit „Mitführen“ ist ebenfalls gemeint, dass man den gefährlichen Gegenstand in der Kleidung oder in der Tasche aufbewahrt.

Wer diese Allgemeinverfügung zum Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen beachtet, sollte jedoch keine Probleme haben, zum Veranstaltungsort zu gelangen – auch wenn man mit großen Menschenmengen rechnen muss. Aktuell rechnet man mit mehreren Hunderttausend Besuchern, wie der „WDR“ berichtet.

Um die Rückkehr der Kölner Lichter gebührend zu feiern, hat man sich etwas ganz Besonderes überlegt. Das Motto des diesjährigen Festivals ist nämlich „Das Phönix-Projekt“ – denn genau wie ein Phönix aus der Asche aufersteht, strahlen bald auch die Kölner Lichter in einem neuen Licht.