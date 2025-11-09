Jetzt herrscht Gewissheit! Es geht um die Kölner Lichter 2026

Nach ganzen fünf Jahren war es endlich wieder so weit: Am 30. August fanden endlich wieder die Kölner Lichter statt – und das mit großem Erfolg. Eine so lange Pause soll sich nicht erneut wiederholen, daher hat der Veranstalter unmittelbar mit der Suche nach Sponsoren begonnen. Diese sind mittlerweile gefunden und es ist jetzt offiziell: Die Kölner Lichter werden auch im Jahr 2026 stattfinden.

Dies hat der Veranstalter Walter Nolden zusammen mit Nina Lung, der Chefin der Reederei Köln-Düsseldorfer, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag (6. November) verkündet. Auch auf Facebook teilt „Radio Köln“ die guten Neuigkeiten. Dort heißt es: „Nach ein bisschen Bangen ist es offiziell: Die Kölner Lichter 2026 gehen am 1. August wieder los.“

Kölner Lichter 2026: Kosten von 1,25 Millionen Euro

Die Freude unter den Fans ist riesig, wie nur ein kurzer Blick in die Kommentare zeigt. Begeisterte Facebook-User schreiben etwa: „Freue mich jetzt schon wieder drauf. Das letzte Mal war wunderschön“, „Mal eine schöne Nachricht“ und „Großartig.“ Die Kölner Lichter sind eines der großen Highlights der Stadt: Von zwei Lastschiffen, die auf dem Rhein liegen, werden fast fünf Tonnen Feuerwerk abgeschossen.

Der alte Rat der Stadt Köln stimmte in seiner letzten Sitzung am 4. September für eine erneute Wiederholung der Kölner Lichter, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet. Dennoch war die Finanzierung des Events zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesichert. Nolden erklärte, dass die Kosten sich auf etwa 1,25 Millionen Euro belaufen – mittlerweile hat er aber Sponsoren gefunden.

Sparkasse Köln-Bonn und Reederei KD feiern ihren 200. Geburtstag

Die Kölner Lichter 2026 werden von mehreren Sponsoren ermöglicht. Unter anderem wird der Unternehmer und Anwalt Anton Mertens erneut als Unterstützer auftreten. Auch der Kölner Energieversorger Rhein-Energie, die Sparkasse Köln-Bonn und die Reederei Köln-Düsseldorf (KD) gehören im nächsten Jahr zu den Sponsoren der Kölner Lichter.

Sowohl die Sparkasse als auch die Reederei KD nutzen die Kölner Lichter 2026, um ihren 200. Geburtstag zu feiern. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, wurden die beiden Unternehmen im Jahr 1826 in Köln gegründet – damals allerdings noch unter anderen Namen.

Während der Kölner Lichter 2026 wird die Reederei KD ihren Geburtstag mit einem besonderen Angebot feiern. Die MS Rhein-Galaxie wird speziell für das Event nach Köln kommen – sie ist normalerweise in Düsseldorf stationiert. Seit Donnerstag läuft der Vorverkauf für die Fahrten während des Feuerwerks. Am 2. August können Gäste anschließend auf der Rückfahrt nach Düsseldorf einen Brunch auf der MS Rhein-Galaxie genießen.