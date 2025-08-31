Kölner Lichter nach Comeback wieder Geschichte? Veranstalter mit deutlichen Worten

Der Rhein wurde am Samstagabend (30. August) zum mittlerweile 20. Mal hell erleuchtet. Sechs Jahre lang musste auf das Großevent verzichtet werden, nun kehrten die Kölner Lichter endlich zurück und dürften den ein oder anderen Besucher emotional gemacht haben.

Schätzungsweise 150.000 Menschen – nicht nur aus der Domstadt – säumten am Samstagabend das Rheinufer, um dem Feuerwerk-Spektakel beizuwohnen. Doch eine Aussage des Veranstalters lässt jetzt aufhorchen. War es das schon wieder mit den Kölner Lichtern?

Kölner Lichter feiern Comeback

Unter dem Motto „Neubeginn, Hoffnung und Zuversicht“ wurde laut dem „Express“ am Samstagabend in der Dunkelheit gefeiert. Zwischen Hohenzollernbrücke und Bastei der NRW-Metropole wurden fast fünf Tonnen Feuerwerk vom Rhein aus in die Luft gefeuert und der Veranstalter sorgte mit musikalischer Untermalung mit echten Kölner Kulthits und alten Klassikern für Emotionen pur bei den Zuschauern.

Nicht ohne Grund bezeichnete es das Medium als das „Comeback des Jahres“. Denn nach der sechsjährigen Pause wurde der Wunsch nach einer Rückkehr der Kölner Lichter laut. Und dafür hatte sich der Veranstalter echte Highlights einfallen lassen.

Aussagen des Veranstalters stimmen nachdenklich

So gab man in Sachen Pyrotechnik auch einige neue Effekte der Feuerwerkskunst zum Besten. So sorgte Chef-Pyrotechniker Georg Alef etwa mit einem Stroboskop-Effekt oder den Trauerweiden für besonders laute „Ahs“ und „Ohs“ am Nachthimmel. Abgefeuert wurden die Feuerwerkskörper von zwei Schiffen aus, die auf dem Rhein geparkt worden waren.

Zum großen Finale durfte natürlich auch der Brings-Song „Mir singe Alaaf“ bei den Kölner Lichtern nicht fehlen. Traditionell hupten die Schiffe zum Abschluss. Belohnt wurde das mit tosendem Applaus von den zig Tausenden Besuchern. Nicht nur beim Moderator und Veranstalter dürfte das Spektakel für Gänsehaut pur gesorgt haben!

Doch auf die Frage vom „Express„, ob nun die Vorbereitungen für die 21. Kölner Lichter ins Haus stehen, wurde der Veranstalter deutlich: „Grundsätzlich sage ich niemals nie. Aber ich warte erst einmal die Wahlen ab und suche dann das Gespräch. Es bleibt abzuwarten, ob eine 21. Ausgabe politisch überhaupt noch gewünscht ist“, so die deutlichen Worte. Nun liegt es also an der Stadt Köln, wie es mit dem Event weitergehen wird.