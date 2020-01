Köln: Die Polizei hat bei einem Einsatz wegen Ruhestörung zwei Leichen in einer Wohnung entdeckt.

Köln: Zwei Leichen in Wohnung entdeckt – Polizei hat schrecklichen Verdacht

Köln: Polizei wird wegen Ruhestörung gerufen

Beim Einsatz machen die Beamten einen schrecklichen Fund

Kriminalpolizei hat schlimmen Verdacht

Ein schrecklicher Fund: In der Nacht zu Dienstag haben Polizisten in Köln bei einem Einsatz wegen Ruhestörung zwei leblose Menschen in einer Wohnung entdeckt.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 78 Jahre alten Frau und des 60 Jahre alten Mannes feststellen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Köln.

Köln: Polizei findet zwei Leichen in Wohnung

Ein reiner Zufall führte zum Fund der beiden Toten: Gegen 1 Uhr in der Nacht hatte ein 26 Jahre alter Anwohner der Formesstraße die Polizei gerufen - wegen Ruhestörung.

Zeuge: Unbekannte betätigten permanent die Klingel

Jemand stehe an der Haustür und betätige ununterbrochen die Klingel, so der Anwohner.

Wenige Minuten später erreichten die Polizeibeamten das Haus und trafen dort auf mehrere Personen. Um den Sachverhalt zu klären, betraten die Polizisten schließlich auch das Nachbarhaus des 26-Jährigen, dort fanden sie die beiden Leichen.

Kriminalpolizei sichert Spuren

Der schreckliche Verdacht: Offenbar waren der Mann und die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens, eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Die Kriminalpolizei sichert derzeit Spuren am Tatort und vernimmt Zeugen. Derweil hat die Staatsanwaltschaft Köln die Obduktion der beiden Leichen angeordnet. (pen)