Köln: Affen-Senior zwingt Tierpfleger zum Handeln – der trifft eine drastische Entscheidung

Köln. Was für eine rührende Geschichte aus dem Zoo in Köln: Ein Affen-Senior mit dem Namen „Chico“ hat bereits das stolze Alter von mehr als 30 Jahren erreicht.

In Menschenjahren entspricht das etwa einem Alter von 110 Jahren. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte der Brüllaffe im Zoo der Domstadt. Vor 33 Jahren entstand zwischen dem Tier und seinem Pfleger Wolfgang Schmiedeberg eine ganz besondere Beziehung in Köln. Kurzum: Die beiden sind ein Herz und eine Seele. Doch das Alter stellt den Pfleger jetzt vor eine ungewohnte Herausforderung.

Köln: Affe im Zoo sollte längst sterben – Tierpfleger hat Idee

Dabei sollte Affe „Chico“ eigentlich schon tot sein. Der Affen-Senior hat seine Lebenserwartung bereits weit überschritten.

Die Liebe zwischen dem Tierpfleger und „Chico“ begann im Jahr 1987. Seitdem sind die beiden zu einem unzertrennlichen Duo im Zoo Köln geworden.

Aber „Chico“ lebt noch immer und ihm geht es offensichtlich gut an der Seite des Tierpflegers. Der Brüllaffe will sich wohl nicht verabschieden von Wolfgang Schmiedeberg.

Das ist der Zoo Köln:

der „Zoologische Garten Köln“ wurde 1860 gegründet und ist damit der drittälteste Zoo in Deutschland

hat rund 1,3 Millionen Besucher/Jahr (Stand: 2019)

ist rund 20 Hektar groß und liegt in Köln-Riehl

beherbergt 863 Tierarten und 11.733 Tiere (Stand: Dezember 2019)

Leiter sind Theo Pagel und Christopher Landsberg

Ein Brüllaffenjungtier im Zoo Köln. Foto: dpa

Auch Schmiedeberg hätte den Zoo eigentlich bereits verlassen sollen - um in Rente zu gehen. Ein Jahr vor seinem Rentenbeginn hatte er dem Affen jedoch versprochen: „Jung, ich bleibe bei dir.“ Doch dann stand der Abschied bevor und der Tierpfleger ließ sich etwas Unglaubliches einfallen.

Schmiedberg war zum Handeln gezwungen: Er verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr. Es verging ein weiteres Jahr und der Tierpfleger ging schließlich doch in Rente. Darüber berichtet der „Express“.

Aber er hielt es gerade mal zehn Tage durch, dann kehrte er zurück in den Zoo, zurück zu „Chico“. Er bat den Zoo-Direktor um einen neuen, unbefristeten Vertrag zwei Tage pro Woche - den er daraufhin auch bekam.

„Zoo für mein Leben dankbar“

„Ich bin dem Zoo für mein Leben dankbar – und das gebe ich auch zurück“, sagt der fast 67-Jährige dem „Express“. Offenbar will weder Wolfgang Schmiedeberg noch „Chico“ den anderen alleine lassen. Und so freut sich der Tierpfleger: „Er kommt immer sofort zu mir, aber auch nur zu mir und will seine Streicheleinheiten. Ich habe vor vielen Jahren gemerkt, dass ihm das guttut und er vielleicht deshalb nie krank und so alt geworden ist.“

Ganz klar: Das ist Liebe... (nk)