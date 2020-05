Köln: Uniklinik ruft zum Corona-Test auf – was dann passiert, hätten die Mediziner nicht erwartet

Köln. Mit diesem Andrang hatten die Planer an der Uniklinik in Köln wohl wirklich nicht gerechnet. Am 30. April empfahl Clara Lehmann, Leitende Ärztin der Infektiologie, auf der Internetseite der Uniklinik Köln: „Testen, testen, testen – auch bei vagem Verdacht“.

Daraufhin rannten besorgte Kölnerinnen und Kölner dem Uniklinikum die Bude ein – denn wer will sich nicht gern einmal umsonst auf das Coronavirus testen lassen? Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, bilden sich nun seit Tagen lange Schlangen vor dem Gebäude.

Köln: Testkapazität nicht ausreichend

Anfang März wurde auf dem Campus der Uniklinik in Köln zum besseren Umgang mit dem Coronavirus extra ein neues Infektionsschutzzentrum auf dem Gelände eingerichtet. In zwei Häusern arbeiten bis zu 50 Personen als Ansprechpartner, im Labor oder der Ambulanz.

Um ungenutzte Testkapazitäten nicht verstreichen zu lassen, hatte die Leiterin des Infektionsschutzzentrums offen für die Nutzung der Testmöglichkeit geworden. Und den Andrang offenbar unterschätzt.

+++ Alles zum Thema Corona findest du auch in unseren >>> Liveblog <<< +++

Bereits um 10 Uhr am Morgen – eine Stunde nach Öffnung des Zentrums – soll der Andrang so groß gewesen sein, dass ein Mitarbeiter des Ordnungsamts die Leute nach Hause schicken musste. Sie sollen am Nachmittag wiederkommen. Nur wenige Minuten später stehen erneut einige Menschen in einer Schlange. Ihnen entgegnet er: „Heute wird das nichts mehr.“

-------------------------

Weiter News aus NRW:

NRW: Vater nimmt sexuelle Handlungen an eigenem Baby vor – und filmt sich dabei

NRW: 18-Jähriger tötet Teenager – DARUM hätte der mutmaßliche Täter gar nicht frei herumlaufen dürfen

Oberhausen: Mann liegt im Sterben – ER macht es für seine Frau noch schlimmer

-------------------------

Corona-Tests weiter möglich

Diese Bilder schildert der „Kölner Stadt-Anzeiger“. Gegenüber dem Blatt zeigt sich auch das Krankenhaus überrascht vom Ansturm. „Die Resonanz hat uns, vor allem rund um das Feiertagswochenende, überwältigt und teils zu langen Wartezeiten im Infektionsschutzzentrum geführt“, so Timo Mügge, Pressesprecher des Klinikums.

Foto: imago images / ZUMA Wire

Er erklärte jedoch, dass die Tests auch weiterhin zur Verfügung gestellt werden würden. Damit kommt die Uniklinik auch einer Forderung des Robert-Koch-Instituts (RKI) nach. Das RKI hatte zuletzt gefordert, in Deutschland mehr Tests durchzuführen. Zwar werde bereits im Vergleich zu Mitte März deutlich mehr getestet, viele Labore hätten jedoch noch Kapazitäten verfügbar. (dav)