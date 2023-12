Köln: Frau vergewaltigt ++ Polizei schnappt Uni-Phantom

In der Technischen Hochschule Köln spielten sich am Montagvormittag (18. Dezember) Szenen ab, die sich Studentinnen nicht mal in ihren schlimmsten Albträumen vorstellen möchten. Gegen 10.20 Uhr soll eine junge Frau in einem Gebäude der Hochschule in der Kölner Südstadt von einem 17-Jährigen vergewaltigt worden sein.

Köln: 17-Jähriger soll Frau in Hochschule vergewaltigt haben

Laut Staatsanwaltschaft und Polizei Köln soll sich die Vergewaltigung der Frau durch einen 17-jährigen Mann gegen 10.20 Uhr am Montagvormittag zugetragen haben. Der mutmaßliche Täter wird als circa 1,80 Meter groß, schlank und schwarzhaarig beschrieben. Die Polizei Köln hat die Spurensuche aufgenommen und am mutmaßlichen Tatort Spuren gesichert sowie an einem Toilettenraum der Liegenschaft am Ubierring.

+++ Uni-Vergewaltiger von Bochum: Ziyad K. überfiel zwei Studentinnen – seine Frau lebte mit ihm im Flüchtlingsheim +++

Am Dienstagnachmittag (19. Dezember) konnte die Polizei Köln den 17 Jahre alten Tatverdächtigen auf dem Bahnsteig der Stadtbahnhaltestelle Melatengürtel in Lindenthal antreffen. Kurz nach dem der 17-Jährige einen Fahrgast (66) in der KVB-Linie 7 bedroht hatte.

Köln: Verdacht der Polizei konkretisiert sich

Bei der Durchsuchung des jungen Mannes konnte die Polizei ein Mobiltelefon finden, das einer 29 Jahre alten Frau im Stadtteil Lindenthal etwa zehn Stunden nach dem Sexualdelikt geraubt worden war. Die Frau war gegen 23.30 Uhr von einem zunächst unbekannten jungen Mann niedergeschlagen, gefesselt und beraubt worden.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konkretisierte sich der Verdacht, dass es sich bei dem 17-Jährigen um den Gesuchten handeln könnte, der am Montagvormittag (18. Dezember) in einem Hochschulgebäude am Ubierring eine Frau vergewaltigt hat.

Köln: Tatverdächtiger ohne festen Wohnsitz wird Haftrichter vorgeführt

Der 17-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde von der Polizei festgenommen. Dabei stellten sie bei ihm neben dem zur Bedrohung in der KVB genutzten Teleskopschlagstock auch Quarzsandhandschuhe, Handschellen sowie das geraubte Mobiltelefon sicher.

Die Staatsanwaltschaft Köln hat Haftbefehle für die ihm zur Last gelegten Delikte beantragt. Am Mittwoch (20. Dezember) wurde der 17-Jährige einem Haftrichter vorgeführt.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Das könnte dich auch interessieren:

Die Ermittler prüfen derzeit, ob der Jugendliche auch für weitere bislang ungeklärte Sexual- und Raubdelikte infrage kommt oder anderweitig straffällig geworden ist. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.