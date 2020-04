Köln: Unfassbar! Betrunkene Frau verursacht Unfall – die Polizei kann nicht glauben, was dann passiert

Köln. Erschreckender Unfall in Köln!

Eine betrunkene Frau hat in der Nacht auf Sonntag einen Unfall verursacht. Was dann passierte, ließ die Polizei sprachlos werden.

Köln: Betrunkene Frau baut Unfall, dann kommt es noch schlimmer

Gegen 0.20 Uhr hörten Anwohner der Bruchstraße in Roggendorf in Köln einen lauten Knall, dann riefen sie die Polizei. Polizisten eilten zur Bruchstraße und trafen dort auf einen Audi A1, der auf einem verbogenen Verkehrsschild auf einem Grünstreifen zum Stehen gekommen war. Das Auto lag an dem Ende des Gehwegs mit Front Richtung Worringen.

Auf dem Fahrersitz fanden die Helfer eine bewusstlose, zur Seite gekippte Frau. Die Türen des Sportwagens waren verschlossen, weshalb die Polizisten die Seitenscheibe des Fahrzeugs einschlugen.

Die 47-Fahrerin war kaum ansprechbar, was sich auch durch das Einschlagen der Scheibe nicht änderte. Die Polizisten versetzten der 47-Jährigen einen Schmerzreiz, um die stark betrunkene Frau zu wecken. Rettungskräfte brachten die leicht Verletzte anschließend in ein Krankenhaus.

Polizei leitet Strafverfahren ein

In dem Auto fanden die Polizisten insgesamt zehn leere 0,2 Milliliter-Schnapsfläschen. Ärzte entnahmen der Frau daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe. Ihr Auto wurde währenddessen abgeschleppt. Nun kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit auf die 47-Jährige zu. (nk)