Köln: Heftiger Crash zwischen BMW und Mercedes – Zeugin muss schlimmes beobachten

Heftiger Crash in Köln!

Am Samstag ist ein BMW auf der Kreuzung Unnauer Weg/Pescher Weg in Köln-Lindweiler mit einem Mercedes zusammengestoßen. Bei dem schweren Unfall ist der Mercedes in eine Böschung geschleudert worden. Ersthelfer haben den Fahrer (69) und seine Begleiterin (58) aus dem Fahrzeug befreien können. Glücklicherweise sind beide „nur“ leicht verletzt worden.

Auch der BMW-Fahrer (26) ist leicht verletzt worden. Die Polizei Köln hat jetzt aber einen schlimmen Verdacht.

Köln: Heftiger Crash zwischen BMW und Mercedes – Polizei hat schlimmen Verdacht

Denn eine Passantin hatte gegen 14.15 Uhr beobachtet, wie das BMW Cabrio und zwei weitere Sportwagen auf der Straße mit hoher Geschwindigkeit gerast sind und sich gegenseitig überholt haben – und das durch eine 30er-Zone! Kurz danach hat sich der Unfall ereignet. Die beiden anderen Sportwagen seien laut Zeugin davongefahren. Auch der BMW-Fahrer wollte wohl laut Polizei abhauen. Zeugen konnten das aber verhindern.

In diesem Mercedes sind zwei Unbeteiligte unterwegs. Glücklicherweise sind beide „nur“ leicht verletzt worden. Foto: Polizei

Als Polizei und Rettungskräfte eingetroffen sind, hat der Unfallverursacher die Einsatzkräfte mit seinem Handy gefilmt und sie permanent beleidigt. Die Polizisten haben festgestellt, dass der Halbstarke keinen Führerschein besitzt. Gegen ihn wird jetzt weiter ermittelt.

Köln: Polizei geht gegen Raser vor

Schon am Freitagabend sind Spezialisten des Einsatztrupps „Verkehr“ gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei durch Köln unterwegs gewesen, um Raser und illegale Tuner zu überprüfen. Drei Autos sind sichergestellt worden, sie sind wegen technischer Mängel oder illegaler Umbauten nicht mehr verkehrssicher gewesen. Auch führten die Beamten Tempokontrolle durch. Allein im Rheinufertunnel, in dem 50 km/h erlaubt sind, wurden 59 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Einer der Raser ist mit 141 km/h unterwegs gewesen!

Jürgen Berg, Leiter des Einsatztrupps „Verkehr“, sagt: „Das Wochenende hat wieder gezeigt, dass die Polizei nicht locker lassen darf und weiterhin konsequent und nachhaltig gegen Raser vorgehen muss. Hier geht es darum, das Leben aller Verkehrsteilnehmer zu schützen.“ (mg)

