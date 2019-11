Köln: Taxifahrer findet bewusstlosen Mann mitten auf der Straße – Polizei steht nach dessen Tod vor einem Rätsel

Köln. Das muss schockierend für einen Taxifahrer (57) aus Köln gewesen sein! Am frühen Mittwochmorgen entdeckte der 57-Jährige einen anderen Mann bewusstlos auf der Straße liegen.

Köln: Taxifahrer entdeckt bewusstlosen Mann mitten auf der Straße

Als er sich von dem Schreck am Simarplatz im Stadtteil Neuehrenfeld in Köln erholt hat, wählte er sofort die Nummer des Notrufs. Die Rettungskräfte brachten den Bewusstlosen in eine Klinik und versuchten noch den 52-Jährigen wiederzubeleben. Doch leider ohne Erfolg. In dem Krankenhaus verstarb der Mann wenig später.

Die Polizei steht derzeit noch vor einem Rätsel. Jetzt suchten die Beamten dringend Zeugen, die Hinweise geben können. Was ist vor 5 Uhr am Morgen geschehen? Zum aktuellen Zeitpunkt wissen die Polizeibeamten nur, dass der Mann neben seinem Fahrrad auf der Straße lag. Den Helm hatte er noch auf dem Kopf. „Wie es dazu gekommen ist, ist aktuell völlig unklar“, so die Polizei.

Polizei sucht dringend Zeugen

Auch zogen die Ermittler ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzu, um zu prüfen, ob es sich um einen Unfall handelte oder ob vielleicht doch ein internistischer Notfall für den Tod des Mannes verantwortlich ist.

Wenn die Angaben machen kannst, dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (js)