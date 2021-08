Köln: Frau sieht Mann mit Sturmgewehr – Polizei riegelt ganze Straßenzüge ab

In der Nacht in Köln soll ein Mann mit einem Sturmgewehr unterwegs gewesen sein. (Symbolbild)

Köln. Großer Aufruhr in der Nacht in Köln! Nachdem eine Frau meldete, dass ein Mann mit Sturmgewehr durch die Domstadt laufe, leitete die Polizei eine Großfahndung ein.

Mitten in der Nacht wählte eine Frau gegen 3 Uhr den Notruf. Sie habe einen bewaffneten Mann in der Südstadt in Köln gesehen. In der Nähe des Chlodwigplatzes habe sie ihn mit einem Sturmgewehr gesehen. Dann habe sie ihn aber aus den Augen verloren. Die Polizei stellte die Stadt kurz darauf auf den Kopf.

Köln: Mann mit Sturmgewehr gesichtet - Polizei fahndet nach Unbekanntem

Die Südstadt wurde großräumig abgesucht. Dafür wurden Zufahrtsstraßen gesperrt. Auch der Öffentliche Nahverkehr wurde für drei Stunden lahmgelegt. Doch: die Polizei konnte keinen bewaffneten Mann finden.

Die Großfahndung wurde nach mehreren Stunden abgebrochen. Gegen 7.30 Uhr wurden die Sperrungen wieder aufgehoben.

Polizei sucht Zeugen

Jetzt suchen die Beamten aber dennoch nach Zeugen, die etwas gesehen haben oder Hinweise geben können. So wird der Tatverdächtige beschrieben:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

er hatte eine hagere bis schlanke Gestalt

er trug eine helle lange Jogginghose und eine dunkle Jacke mit langen Ärmeln

seine dunklen Harre reichten etwa bis zum Kinn oder den Schultern

Wenn du helfen kannst, dann melde dich bitte bei der Polizei in Köln unter der Rufnummer 110. (js)