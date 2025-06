Stromausfall in Köln: Bahn-Verkehr in der Innenstadt teilweise lahmgelegt

In Köln kam es am Mittwochmorgen (25. Juni) zu einem Stromausfall. Plötzlich gingen in einigen Bereichen der Stadt die Lichter aus. Wie die Rheinenergie gegenüber dem „Express“ bestätigte, fiel der Strom gegen 8.15 Uhr in Teilen der Stadtteile Altstadt-Süd und Raderberg aus.

Grund für den Blackout soll laut eines Sprechers ein defektes Kabel im Bereich der Sechtemer Straße sein. Auch der Bahnverkehr kommt durch den Stromausfall in Teilen zum Erliegen.

Stromausfall in Köln – Reparaturen laufen

Ein Bagger habe wohl im Zuge von Bauarbeiten die Stromleitung beschädigt und so für den Stromausfall in der Innenstadt gesorgt. „Der Bereich um den Großmarkt ist betroffen“, erläuterte der Rheinenergie-Sprecher gegenüber dem „Express“. Also die Marktstraße, Bonner Straße, Alteburgerstraße und die umliegenden KVB-Haltestellen ebenfalls.

Der Stromausfall hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. In dem Abschnitt zwischen Chlodwigplatz und Ubierring fallen alle Bahnen aktuell aus. Weitere Details nannte eine KVB-Sprecherin gegenüber der Zeitung. Demzufolge fährt die KVB-Linie 15 nur von Chorweiler bis Eifelplatz, die Linie 16 von der Haltestelle Sebsatianstraße bis zur Messe und die Linie 17 wurde komplett eingestellt.

Damit Pendler trotzdem noch von A nach B kommen, wurden in diesem Bereich Ersatzbusse eingerichtet. Die Rheinenergie arbeite bereits an der Reparatur, sodass der Regelfahrbahn bald wieder greifen soll – genaue Angaben zum Ende der Störung können noch nicht gegeben werden.

Weitere Informationen folgen …