Köln: Skandal-Video aus U-Bahn zeigt unglaubliche Szenen

Köln. Die Corona-Zahlen in NRW – und auch in Köln – steigen aktuell immer weiter an.

Dazu passt ein Video aus Köln (NRW), welches jetzt im Netz kursiert, überhaupt nicht.

Köln: Skandal-Video aus U-Bahn sorgt für Unverständnis

Nach den Angaben der Stadt Köln gibt es derzeit 415 aktuelle mit dem Corona-Virus Infizierte in der Domstadt. Dieser Wert reicht noch nicht an die Spitzenzahlen aus dem April heran, diese lagen teilweise bei mehr als 1.000 aktuellen Infizierten, sind aber deutlich höher als im Juni. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Köln teilweise weniger als 50 aktuell Infizierte.

Das ist die Stadt Köln:

Die Stadt Köln ist etwa 2.000 jahre alt

Das Wahrzeichen der Stadt ist der gotische Dom

Köln umfasst eine Fläche von etwa 400 Quadratkilometern

Etwa eine Millionen Menschen leben in der Domstadt

Für umso mehr Unverständnis sorgt nun ein Video, welches offensichtlich in einer Kölner Bahn aufgenommen wurde.

Köln Skandal-Video aus U-Bahn geht viral

Auf dem Video, das unter anderem von „koelnistkool“ auf Instagram gepostet wurde, ist eine volle Bahn zu sehen.

Soweit also erstmal nichts Ungewöhnliches. Allerdings scheint es sich bei der Bahn eher um einen Club, als um ein Verkehrsmittel zu handeln.

Köln: DAS ist auf dem Skandalvideo zu sehen

Auf dem Video sind einige Jugendliche zu sehen. Sie springen dichtgedrängt in der Bahn auf und ab. Dazu läuft laute Musik.

Mindestabstand? Fehlanzeige. Immerhin ist auf dem Video zu erkennen, dass einige der Jugendlichen eine Maske tragen. (gb)