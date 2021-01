Die schwerverletzte Betreuerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Köln: Situation in Wohngruppe eskaliert – Betreuerin lebensgefährlich verletzt

Köln. In der Nacht auf den 07. Januar kam es in einer Wohngruppe in Köln zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Nun konnte die Polizei in Köln den 19-Jährigen Tatverdächtigen festnehmen, der seine Betreuerin verletzt haben soll.

Köln: Erschreckender Angriff in Wohngruppe

Tatort der gewaltsamen Szene war die Außenwohngruppe der Diakonie im Kölner Stadtteil Rösrath.

Laut Pressebericht soll ein 19-Jähriger Bewohner seine nur drei Jahre ältere Betreuerin in der Nacht gegen 3 Uhr unter einem falschen Vorwand in den Keller der Einrichtung gelockt haben. Dort habe er sie ohne erkennbaren Grund geschlagen und gewürgt.

Die schwerverletzte Betreuerin musste von Notärzten in ein Krankenhaus begleitet werden. Dem mutmaßlichen Täter gelang es noch vorher zu flüchten. Am darauffolgenden Morgen konnte die Polizei den 19-Jährigen jedoch festnehmen.

Die Umstände der Tat sind allerdings noch nicht bekannt. Es ermittelt nun die Mordkommission in Köln in dem Fall.