Köln: Bürger können seltsamen Silvester-Plan der Stadt einfach nicht glauben! „Dümmer geht's nicht“

Köln. Diese Idee an Silvester kommt bei einigen Menschen nicht gut an.

Merkwürdige Silvester-Idee in Köln! Von dem Plan der Stadt sind die Kölner alles andere als begeistert.

Silvester wird in diesem Jahr ganz besonders, auch in Köln. Statt Partys sind ruhige und kleine Zusammenkünfte angesagt. Damit die Menschen zu Hause bleiben, wird es keine öffentlichen Veranstaltungen und kein Feuerwerk geben.

Köln: Stadt hat bizarre Silvester-Idee

Auch das Böllern an vielen öffentlichen Plätzen uns Straßen ist verboten. Deshalb hat sich die Stadt Köln eine Alternative ausgedacht. Doch die Idee kommt bei den Bürgern alles andere als gut an.

„Macht mit beim Kölner Silvesterfenster“, twitterte die Stadt Köln am Freitag. Der Vorschlag: Statt mit Pyrotechnik sollen die Kölner das neue Jahr mit einem „bunten Lichterfeuerwerk“ aus der Wohnung begrüßen.

Silvester in Köln wird in diesem Jahr anders aussehen. Foto: dpa / Maja Hitij

„Beklebt, behängt oder bemalt euer Fenster – um 0 Uhr lassen wir die Lichter immer wieder aufleuchten!“, so die Idee der Stadt Köln.

Macht mit beim #Köln|er #Silvesterfenster! Wir wollen das neue Jahr mit einem bunten Lichterfeuerwerk aus unseren Wohnungen heraus begrüßen. 🥳 Beklebt, behängt oder bemalt euer Fenster - um 0 Uhr lassen wir die Lichter immer wieder aufleuchten! ❤️💙🧡💚 https://t.co/7JDAgdCM35 pic.twitter.com/zda8frDaSt — Stadt Köln (@Koeln) December 18, 2020

Lichtschalter statt Feuerzeug: Kölner sind fassungslos

Lichtschalter statt Feuerzeug? Da kommt bei den Kölner nicht wirklich Stimmung auf.

Dass die Stadt Köln bei dem Vorschlag etwas danebengegriffen haben könnten, zeigen die Reaktionen bei Twitter. Viele nehmen kein Blatt vor den Mund:

Das ist echt ein schlechter Scherz. Erst wird den Bürgern verboten Silvester zu feiern und dann werden sie noch vorgeführt mit solchen bescheuerten Ideen

Schön zu sehen, dass die Verwaltung Henriette Reker die Bürger Kölns für einen Kindergarten hält. Vielleicht hätten die Initiatoren selbst erst einmal das Licht im Kopf anmachen sollen

Da denkt man, dümmer geht's nicht mehr...

Völliger Blödsinn!

Polizei und Ordnungsamt werden die Corona-Regeln an Silvester kontrollieren. (Symbolbild) Foto: Christophe Gateau / dpa

Stadt Köln verteidigt Plan – Kölner haben Bedenken

Die Stadt Köln erklärt daraufhin den Hintergedanken der Aktion: „Danke für euer Feedback. Mit unserer Silvesterfenster-Aktion wollen wir trotz der Pandemie-Lage den Übergang ins neue Jahr ein wenig farbenfroher gestalten. 2020 hat uns viel abverlangt. Aber wir haben zusammengehalten und das wollen wir mit der Aktion zeigen.“

Doch die geplante Aktion sorgt nicht nur für Unmut. Einige sorgen sich auch, dass bei einer solchen Aktion das Stromnetz zusammenbrechen könnte: „Macht das bitte nicht und bittet auch die Leute das nicht zu machen. Led-Lampen verkraften das nicht immer. Von der Last auf den Leitungen müssen wir gar nicht erst reden“, kommentiert einer.

Silvester 2020 in NRW:

Die Landesregierung hat ein Verbot von Feuerwerkskörpern erlassen

an belebten und öffentlichen Plätzen darf kein Feuerwerk gezündet werden

Generell wird von Feuerwerk abgeraten, Bürger werden angehalten in diesem Jahr auf Raketen zu verzichten

Zu den Bedenken hat sich die Stadt Köln bislang nicht geäußert.

Eines steht fest: Ein normales Silvester-Fest kann in diesem Jahr in Köln wegen Corona nicht stattfinden. Hier halten wir dich über die aktuellen Entwicklungen in NRW auf dem Laufenden>>> (ak)