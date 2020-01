Köln: Jugendliche (13) schwanger – krass, was nun bekannt wird

Köln. Es ist ein Kriminalfall, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Vor dem Landgericht Köln (NRW) fand am Donnerstag der Prozessauftakt gegen einen Mann statt, dem Unfassbares vorgeworfen wird.

Im Jahr 2013 soll er seine Stieftochter sexuell missbraucht haben. Das Mädchen wurde schwanger, ein Vaterschaftstest zeigte ein eindeutiges Ergebnis. Dennoch sorgt der Fall aus Köln für viele Fragezeichen. Über den Prozessauftakt berichtete der Kölner „Express“.

Köln: Schwerer Missbrauch an Teenagerin

Es ist der erste Strafprozess in Köln im neuen Jahr - und der hat es gleich in sich. Einem ehemaligen Weinhändler wird schwerer sexueller Missbrauch seiner damals 13-jährigen Stieftochter vorgeworfen. Das Unglaubliche: Nur durch einen Zufall kam die ganze Wahrheit ans Licht.

+++ Krefelder Zoo: „Ein Stück Kindheit verbrannt“ – Trauer nach Feuer-Inferno im Affenhaus +++

2013 wurde die 13-Jährige schwanger, brachte einen kleinen Sohn zur Welt. Sie gab an, mit einem anderen Jungen geschlafen zu haben.

Jahre später wird gegen den Stiefvater wegen Verbreitung von Kinderpornographie ermittelt. Dabei stießen die Beamten auf einen verdächtigen Chat zwischen dem mutmaßlichen Vergewaltiger und seiner Stieftochter.

Aussagen sorgen für Irritation

Darin gab die Stieftochter an, ihr Sohn sehe dem Stiefvater immer ähnlicher. Gegenüber der Polizei leugneten beide jedoch jeglichen sexuellen Kontakt. Ein Vaterschaftstest wurde angeordnet – und offenbarte ein eindeutiges Ergebnis.

Bei dem Vater des Kindes handelt es sich um den Stiefvater der 13-Jährigen. Die Aussagen der beiden Beteiligten sorgten in der Vergangenheit jedoch bereits immer wieder für Irritation.

So gab der Mann an, es sei nie zum Sex gekommen, er habe sich jedoch neben seiner Stieftochter selbst befriedigt. Später gab die Stieftochter an, sie sei mit dem Sperma des Vaters in Berührung gekommen.

------------------------

Mehr aus NRW:

Köln: Polizei stellt Reisebus still – unfassbar, welche Mängel er hatte!

Neujahr: Feinstaubbelastung nach Silvester enorm hoch – an DIESEN Orten im Ruhrgebiet war es besonders alarmierend

Essen: LKA veröffentlicht Phantombilder! DIESE Männer sollen Taxi-Fahrer ausgeraubt haben

------------------------

Eine äußerst fragwürdige Erklärung für die Schwangerschaft, wie auch der Richter am Kölner Landgericht feststellte.

Schlimmer Verdacht steht im Raum

Besonders dreist war dabei das Auftreten des Angeklagten. Auf die Frage, wie weit er beim Onanieren von seiner Stieftochter entfernt gelegen habe, soll er laut „Express“ gesagt haben: „Ich hatte keinen Zollstock dabei!“

Der Prozess hielt aber noch einen weiteren Paukenschlag bereit. So deutete der Richter an, es gebe Hinweise auf den Missbrauch einer weiteren, noch jüngeren Stieftochter. Dieser Verdacht habe sich aus Chat-Verläufen ergeben. (dav)