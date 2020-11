Köln: Schock in Innenstadt! Passant findet Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen auf

Köln. Schock in Köln!

Ein Passant hat am Donnerstagmorgen einen unbekannten Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in der Innenstadt aufgefunden.

Köln: Passant findet Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen auf Straße

Am Donnerstagmorgen entdeckte ein Zeuge einen Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in der Vorgebirgsstraße in Köln. Er soll mit mehreren Schnittverletzungen auf der Straße gelegen haben. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen in einer Polizeimeldung mit.

------------------------

Mehr News:

Köln: Menschliches Körperteil in Nähe der Domstadt gefunden! Mordkommission ermittelt

Köln: Polizei setzt erstmals neue Methode gegen Raser ein – so funktioniert es

Köln: Affe „Chico“ sollte längst sterben – doch sein Tierpfleger trifft eine dastrische Entscheidung

------------------------

Rettungskräfte brachten den Mann daraufhin in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte den Bereich indes ab. Kriminalbeamte einer Mordkommission haben die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. (nk)