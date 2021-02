Köln: Trotz Hochwasser und Schneefall – als Passanten DAS auf dem Rhein entdecken, trauen sie ihren Augen nicht

Köln. Da machten Passanten aber große Augen!

Sie hielten sich am Sonntagnachmittag am Rheinufer in Köln auf, doch dort waren sie nicht alleine. Während sie in dicker Winterjacke, Mütze und Handschuhen bei Schneefall unterwegs waren, machten sie eine unfassbare Entdeckung auf dem Rhein.

Köln: Passanten machen unfassbare Entdeckung auf Rhein

Weder das Hochwasser noch der Schneefall und die eisigen Temperaturen hielten einen Standup-Paddler um 16.50 Uhr nicht davon ab, im Neoprenanzug über den Rhein in Köln zu fahren. Das teilte die Polizei am Montagmittag in einer Polizeimeldung mit.

+++ Köln: Mega-Konzert-Event an Karneval geplant – das steckt dahinter +++

Die Wasserschutzpolizei konnten den 61-Jährigen antreffen und schließlich davon überzeugen, auf das Streifenboot überzusteigen. Das sein sogenanntes Stand-Up-Board brachten die Beamten daraufhin an Land.

------------------------------

Das ist die Stadt Köln:

wurde im Jahr 50 als Colonia von den Römern zur Stadt erhoben

Sitz weltlicher und kirchlicher Macht im Heiligen Römischen Reich; Sitz des Erzbistums Köln, der größten römisch-katholischen Diözese Deutschlands

eines der wichtigsten Standorte der Chemie- und Automobilindustrie (u.a. Ford, Toyota, Lanxess)

mit rund 1,1 Millionen Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die bevölkerungsreichste Stadt in NRW und die viertgrößte in Deutschland (nach Berlin, Hamburg und München)

weltbekannte Sehenswürdigkeit: der Kölner Dom

Oberbürgermeisterin ist Henriette Reker (parteilos)

------------------------------

Warum sich der Mann trotz Verbot der Schifffahrt – worunter auch der Paddler fällt – auf dem Rhein den teilweise lebensgefährlichen Risiken ausgesetzt hat, wollte er nicht erzählen.

Köln: Den Mann störte das Hochwasser und der Schnee offenbar nicht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

------------------------------

Mehr News aus der Region:

Schnee-Chaos in NRW: Irres Hunde-Video! Anwohner völlig von den Socken, als sie DAS sehen

Dortmund: Flammen und Explosionen an Gartenlaube – wer dann Schutz im Feuerwehrwagen findet, ist kurios

Gelsenkirchen: Mann schippt Auto von Schnee frei und holt Mütze aus dem Haus – als er dann losfahren will, traut er seinen Augen nicht

------------------------------

Polizei Köln schreibt Anzeige

Die Polizisten setzten ihn im Hafen Köln-Deutz ab und schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (nk)