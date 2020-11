Köln: Polizei schlendert über Marktplatz – als sie diese Masken sieht, greifen die Beamten sofort ein

Köln. Polizeieinsatz auf dem Wiener Platz in Köln!

Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr musste die Polizei gegen zwei Martkhändler in Köln-Mülheim vorgehen. In deren Sortiment befanden sich unter anderem auch Mund-Nasen-Masken – allerdings gesetzeswidrig verarbeitet.

Köln: Polizei stellt minderwertige Mund-Nasen-Masken sicher

Die Händler, ein Mann (62) und eine Frau (50), hatten an ihrem Verkaufsstand und in ihrem Lkw nicht nur rund 250 minderwertige Mund-Nasen-Masken gelagert, sondern auch Geldbörsen, Taschen, Uhren und T-Shirts. Das Problem an der Sache: Alle Produkte waren mit urheberrechtlich geschützten Markenlogos bedruckt – ohne Erlaubnis der betroffenen Unternehmen.

Minderwertige Qualität und unerlaubte Motive: Die Polizei stellte in Köln mehrere Mund-Nase-Masken sicher. Foto: Polizei Köln

Mercedes Benz, Porsche, TikTok, Spider-Man oder Pokémon – zahlreiche bekannte Motive zieren die Corona-Masken. Doch für keine der Abbildungen besitzen die Verkäufer die Rechte

Die Händler müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. (at)