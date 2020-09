Köln: Polizei mit deutlicher Empfehlung! HIER sollten Frauen lieber nicht allein hergehen

Köln ist im Hinblick auf seine Bevölkerung die größte Stadt in NRW und hat einige Orte, an denen es besonders gefährlich sein kann. Die Polizei hat deshalb eine deutliche Empfehlung an Frauen.

Hier liest du, wo gerade Frauen in Köln besser nicht allein unterwegs sein sollten.

Köln: Polizei warnt Frauen vor bestimmten Orten

Eine Umfrage der Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland e.V. zeigt, dass sich kaum eine Frau sicher fühlt, wenn sie in der Stadt an bestimmten Orten unterwegs ist. Knapp Tausend Frauen beurteilten in der Zeit von Januar bis März - neben Hamburg, Berlin und München - diverse Orte in Köln und stuften einen Teil dieser Orte als negativ ein.

+++ Köln: Unfassbar! Mann greift mit dieser Waffe Verwandte seiner Ex-Freundin an +++

Grund dafür waren zum Beispiel aufdringliche Sprüche beim Joggen im Park, schlecht beleuchtete Straßen auf dem Heimweg sowie Verfolgungen oder unsittlichen Berührungen. Und wer weiß über die Gefahren der Großstadt besser Bescheid als die Polizei?

Der „Express“ sprach mit der Polizei Köln über die Thematik. Polizeisprecher Thomas Held sagt: „Die Bandbreite von Beleidigung auf sexueller Basis bis hin zu sexuellen Übergriffen und vollzogener Vergewaltigung ist sehr groß. Bei sehr vielen Taten sprechen wir von Beziehungsdelikten, das heißt: Opfer und Täter kannten sich vor dem Übergriff. Häufig zeigen Ermittlungen, dass die Täter das Nein der Opfer nicht akzeptieren.“

Diese Orte in Köln nennen Frauen bei der Umfrage

Zu der Umfrage der Hilfsorganisation erklärte Held, dass die benannten Vorfälle schwierig nachzuvollziehen seien, da der genannte Platz nicht mit dem Ort identisch sei, wo die Straftat passiere. Damit sei es schwierig, die anonymen Umfrage-Daten nachzuvollziehen.

Der Umfrage zufolge wurden folgende Straßen und Orte besonders häufig als Problemplätze genannt:

Venloer Straße: „Häufig sexuelle Übergriffe“

Ebertplatz: „Sexuelle Belästigung und Übergriffe“

Innerer Grüngürtel: „Keine Beleuchtung“

Hohenzollernring: „Männergruppen, die Frauen belästigen, vor allem am Wochenende“

Haltestelle Friesenplatz: „Belästigungen durch Obdachlose und betrunkene Männer“

Christophstraße/Mediapark: „Riesige Tiefgarage, sehr unübersichtlich. Viele Drogenabhängige, die offen konsumieren. Hier braucht es Sicherheitspersonal und Kameras.“

Bereich Hansaring: „Zwielichtige Klientel. Abends viele Männergruppen, die sexistische Kommentare abgeben. Kein Sicherheitspersonal“

Polizeisprecher Held bestätigte einige der angegebenen Orte. So sei etwa der Hohernzollernring ein „Kriminalitäts-Hotspot“. Und am Ebertplatz seien viele Drogendelikte eines der größten Probleme.

Trotz der genannten Problembereiche muss man natürlich bedenken, dass Köln als deutsche Großstadt sicher ist. In den aller aller meisten Fällen wird beim Entlangehen der Straßen nichts passieren.

Polizei rät zur Vorsicht

Weiter warnt Held: „Für alle Sexualstraften gilt: Es kann immer und überall passieren, da kommt es nicht auf Hotspots an.“ Deshalb empfiehlt die Polizei die Begleitapp WayGuard, bei der die Kölner Kriminalprävention von Anfang an beteiligt sei. In der App kannst du dich von Freunden oder dem WayGuard Team virtuell begleiten lassen. Sie sehen deine Position und optional kannst du auch mit ihnen telefonieren.

„Hier geht es gerade darum, dem unguten Gefühl in der Öffentlichkeit an sieben Tagen in der Woche, rund um die Uhr, ein wirksames Instrument entgegenzusetzen – weit vor einer Situation, die ein polizeiliches Einschreiten erfordert“, erklärt der Polizeisprecher. Wichtig dabei sei, dass die Heimwegplanung Bestandteil der Ausgehplanung sei, um bedrohliche Situationen gerade in der Nacht zu vermeiden.

----------------

Mehr News:

NRW: Nachbarn hören Schreie – dann findet die Polizei eine Frauenleiche im Garten

Lotto: Zwei Spieler aus NRW knacken den Jackpot – doch als sie DAS hören, trauen sie ihren Ohren kaum

Düsseldorf: Patientin stirbt nach Hacker-Angriff auf Klinik – jetzt kommt raus, dass...

----------------

Außerdem rät die Polizei, im Zweifel immer den Notruf der 110 zu wählen. Denn ein schneller Notruf führe oft zur Verhinderung von Straftaten, so Held zum „Express“. Und: „Immer dann, wenn ich mich bedroht fühle oder eine solche Situation als Außenstehender mitbekomme, sollte ich die 110 wählen. Wenn sich dann herausstellt, dass es harmloser ist, als vermutet, ist das nicht schlimm.“ (nk)