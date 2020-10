Köln: Polizei schnappt gesuchten Betrüger – unfassbar, was sie bei ihm alles finden

Köln. Der Polizei Köln ist am Mittwochmorgen ein Wahnsinns-Coup gelungen.

Denn den Polizisten aus Köln ist ein Mann ins Netz gegangen, den sie schon lange gesucht haben.

Polizei in Köln kann gesuchten Betrüger schnappen

Dem 46-jährigen Kölner wird vorgeworfen, im großen Stil gefälschte Markenkleidung erworben und mit Gewinn über Internetportale an Kleinhändler verkauft zu haben.

Kriminalbeamte setzten ihn am Mittwoch in einem Hotel fest und durchsuchten zeitgleich dessen zwei Wohnungen in Köln-Poll und vier Lagerhallen in Weilerswist.

------------------------------------

Mehr Themen:

Köln: Junger Mann (24) muss in Quarantäne – was er dann macht, ist einfach grässlich

A1: Baby bei Unfall gegen Windschutzscheibe geschleudert – was dann rauskommt, macht fassungslos

NRW: Hausarztpraxen völlig überlastet – „Frage der Zeit, bis wir zusammenbrechen“

NRW: Mafia-Prozess mit nächstem Corona-Aufreger – Verteidiger spricht plötzlich von „Superspreader-Event“

-------------------------------------

Dort fanden die Ermittler unter anderem mehr als 400 Kartons mit Oberbekleidung. Die Textilien sind mit gefälschten Etiketten hochpreisiger Marken ausgestattet. Zudem beschlagnahmten die Beamten einen niedrigen sechsstelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei Köln hat 400 Kartons mit gefälschter Kleidung sichergestellt. Foto: Polizei Köln

Kartons mussten mit riesigem LKW abgeholt werden

Für den Transport der sichergestellten Kartons setzte die Kriminalpolizei Köln drei Lastwagen (7,5 Tonner) ein.

--------------------------

Das ist die Stadt Köln:

Köln ist eine Kommune in NRW

ist mit 1,1 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Kommune in NRW und die viertgrößte Stadt in Deutschland

besteht aus neun Stadtbezirken und 86 Stadtteilen

ist eine Karnevalshochburg

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Kölner Dom (Unesco-Weltkulturerbe), Schokoladenmuseum

Oberbürgermeisterin ist Henriette Reker (parteilos), die einen Messerangriff während eines Wahlkampftermins 2015 schwer verletzt überlebte

--------------------------

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 46-Jährige die gefälschte Ware in der Türkei erworben haben.

Überwiegend auf dem Seeweg soll er die Kleidungsstücke dann nach Deutschland importiert haben. (fb)