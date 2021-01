Köln: Polizei kontrolliert Rucksack – der Inhalt schockiert selbst erfahrene Beamte

Großer Schreck am Hauptbahnhof in Köln!

Als Beamte der Bundespolizei in der Nacht von Freitag auf Samstag einen stark alkoholisierten 19-Jährigen in Köln anhielten und seinen Rucksack kontrollierten, stockte ihnen der Atem. Darin fanden sie einen gefährlichen Sprengköper, der sicher nicht in private Hände gehört.

Köln: Polizisten finden Handgranate

Gegen 1 Uhr am Samstagmorgen hielt eine Streife der Bundespolizei den jungen Mann an. Als er sich nicht ausweisen konnte, durchsuchten die Beamten seinen Rucksack. Worauf sie stießen, sorgte für einen großen Schreck.

Griffbereit lag dort eine Handgranate. Wie der Entschärfungsdienst wenig später feststellen musste: Die Granate jugoslawischer Bauart war scharf! Nicht auszudenken, wäre sie im Hauptbahnhof Köln losgegangen.

Diese Handgranate fanden die Beamten in einem Rucksack.

Doch wie kommt ein 19-Jähriger an eine scharfe Handgranate? Gegenüber den Beamten gab der aus Bosnien und Herzegowina stammende polizeibekannte Mann an, er habe die Granate in seinem Urlaub in Bosnien auf einer Wiese gefunden und mitgenommen.

Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz

Er wurde dem Kriminalkommissariat der Polizei Köln überstellt. Die Handgranate bekam er – wenig überraschend – nicht zurück. Sie wurde vom Entschärfungsdienst der Bundespolizei mitgenommen.

Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eingeleitet. Immerhin: Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Bielefeld wurden keine weiteren verbotenen Gegenstände gefunden. (dav)