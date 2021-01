Au weia, das ist mal gehörig schief gegangen...

Wenn ein beliebter und alteingesessener Kollege seinen Ruhestand feiert, wird er schon mal gebührend verabschiedet. Was sich aber Polizisten aus Köln erlaubt haben, grenzt an guten Geschmack – vor allem in der Zeit der Corona-Pandemie, wo die Menschen ohnehin nervös und genervt sind. So hat sich am Mittwoch etwas ereignet, was nie hätte passieren dürfen.

Köln: Polizisten wollen Kollegen verabschieden – sie sollten es bitter bereuen

Polizisten aus Köln sind am Vormittag mit 17 Polizei-Motorrädern, einem Sonderfahrzeug der Spezialeinheiten sowie einem Wasserwerfer von Brühl in den Kreis Euskirchen gefahren – unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten wohlgemerkt. Heißt also: Die große Polizei-Kolonne inklusive schwerem Gerät ist mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn unterwegs gewesen.

Das ist die Stadt Köln:

wurde im Jahr 50 als Colonia von den Römern zur Stadt erhoben

Sitz weltlicher und kirchlicher Macht im Heiligen Römischen Reich; Sitz des Erzbistums Köln, der größten römisch-katholischen Diözese Deutschlands

eines der wichtigsten Standorte der Chemie- und Automobilindustrie (u.a. Ford, Toyota, Lanxess)

mit rund 1,1 Millionen Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die bevölkerungsreichste Stadt in NRW und die viertgrößte in Deutschland (nach Berlin, Hamburg und München)

weltbekannte Sehenswürdigkeit: der Kölner Dom

Oberbürgermeisterin ist Henriette Reker (parteilos)

Die Menschen haben sich sicherlich mächtig gewundert, denn wofür war ein solches Aufgebot im Einsatz? Der Grund ist am Donnerstag bekannt geworden. Denn die Leiterin einer Kita hat sich bei der Polizei Euskirchen gemeldet und wollte wissen, was denn der Zweck der Einsatzfahrt sei. Herausgekommen ist: Der ganze Ramba-Zamba hat der Verabschiedung eines langjährigen Kollegen gedient!

Polizeipräsident Jacob lässt gegen Polizisten ermitteln

Jetzt hat der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob (65) reagiert und interne Ermittlungen gegen die Planer und Teilnehmer der irren Kolonnen-Fahrt in Auftrag gegeben. Es wird jetzt u.a. wegen der missbräuchlichen Nutzung dienstlicher Fahrzeuge ermittelt. Noch am Mittwochabend hatte er das Innenministerium von Minister Herbert Reul informiert.

Kölns Polizei-Präsident Uwe Jacob. Foto: imago images / Future Image

Jacob: „Ich habe Verständnis dafür, dass beliebte Mitarbeiter nach über 40 Dienstjahren würdevoll verabschiedet werden. Derartige Aktionen können jedoch Konsequenzen für jeden Einzelnen, aber auch für die Behörde haben. Ich habe mich persönlich bei Landrat Ramers für die Aktion der Kölner Polizisten in seinem Zuständigkeitsbereich entschuldigt.“

Man habe sich auch der Kita-Leitung, die den Fall letztlich ans Licht gebracht hatte, besucht und sich ebenfalls dort entschuldigt, dazu noch die „Karten auf den Tisch gelegt“, so Jacob weiter. Bleibt zu hoffen, dass die Herren und Damen von der Polizei aus der Aktion gelernt haben... (mg)

