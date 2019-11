Eine Moschee wurde in Köln am Donnerstag geräumt.

Köln: Polizei-Großeinsatz in Ehrenfeld – Zentralmoschee evakuiert

Köln. Großeinsatz in Köln am Donnerstagnachmittag. Nach einem Drohanruf ist am Donnerstag die Kölner Ditib-Zentralmoschee im Stadtteil Ehrenfeld geräumt worden.

Zurzeit liefen polizeiliche Maßnahmen in der Moschee an der Venloer Straße, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Es habe einen Anruf mit Bombendrohung gegeben.

Weitere Details zum Einsatz sind derzeit noch nicht bekannt.

Der Express hatte zuvor online berichtet. Im Juli war die Großmoschee schon einmal nach einer Bombendrohung geräumt worden.

(jhe mit dpa)