Köln: Party in einem Burgerladen endet im Corona-Desaster

Köln: Eine Party in einem Burgerladen in den vergangenen Tagen führte zu dramatischen Folgen. (Symbolbild)

Köln. Wer in den vergangen Tagen einen Burger in Köln gegeessen hat, der begab sich möglicherweise in Gefahr. Denn in der Kölner Innenstadt ist es zu einer Party gekommen, die dramatische Folgen hatte.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker fand daraufhin am Freitag alarmierende Worte und brachte eine mögliche Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen ins Spiel.

Köln: Party in Burgerladen hat dramatische Folgen

Seit einigen Wochen steigen die Corona-Zahlen auch in Köln wieder an. Seit rund einer Woche liegt die Zahl der Neuinfektionen bei mehr als 300 täglich. Schuld daran ist nun auch eine Party in einem Burgerladen.

Denn laut dem „Kölner Stadtanzeiger“ hätten sich in den vergangenen Tagen mehrere Mitarbeiter sowie Gäste mit dem Coronavirus angesteckt. Es soll sich um 50 Infizierte handeln. Ein Stadtsprecher bestätigte den Vorfall, machte aber keine genauen Angaben.

Oberbürgermeisterin warnt vor zweitem Lockdown

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker reagierte am Freitag schließlich auf den Anstieg der Neuinfektionen. Sie schloss eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen nicht mehr aus.

Denn: „Wir beobachten - wie viele andere Städte auch - seit einigen Tagen einen Anstieg der Infektionszahlen.“ Am Donnerstag waren es 372 Infizierte. Bei einem Viertel der Neuinfizierten handle es sich um Reiserückkehrer. Deswegen sollen die kostenlosen Corona-Tests an Flughäfen ab sofort auch für Reisende aus Nichtrisikogebieten zur Verfügung stehen.

Köln: Die Oberbürgermeisterin fand alarmierende Worte. (Symbolbild)

Reker empfahl zudem am Freitag, auch im öffentlichen Raum eine Maske zu tragen. Dies gelte besonders „in Fußgängerzonen und an Orten, wo viele Menschen aufeinandertreffen“, so die Oberbürgermeisterin.

Die Oberbürgermeisterin rief die Bevölkerung dazu auf, die geltenden Sicherheits- und Hygieneregeln ernst zu nehmen. Dazu zähle auch, vollständige und korrekte Angaben bei der Datenerfassung in Restaurants oder Kneipen zu machen. Auch die Kontaktbeschränkungen, die offenbar „in Vergessenheit geraten“ seien, müssten eingehalten werden. Das Ordnungsamt werde die Kontrollen verstärken. Schließlich müsse „alles getan werden, um einen zweiten Lockdown zu vermeiden“, sagte parteilose Politikerin am Freitag. (dpa/nk)