Köln: Paar will trotz Corona heiraten – unglaublich, was es sich einfallen lässt

Köln. Die Coronakrise zieht auch den Paaren ein Strich durch die Rechnung. Denn Brautpaare müssen auf Hochzeitsgäste verzichten und sich das Ja-Wort ohne die Anwesenheit ihrer Familie und Freunde geben. Wer das nicht möchte, sollte seine Hochzeit verschieben oder aber sich etwas einfallen lassen.

Was man sich da einfallen lassen kann, zeigt der Fall eines Paares aus Köln. Es ist kreativ geworden und hat nun trotz Corona geheiratet.

Köln: Paar hat unglaubliche Idee, um trotz Corona zu heiraten

Die Hochzeit gehört zu den ganz besonderen Dingen im Leben. Ein solches Ereignis soll groß gefeiert werden - mit vielen Menschen und persönlichen Glückwünschen. Doch genau das ist wegen des Coronavirus momentan nicht möglich.

Das Brautpaar aus Köln wollte seine geplante Hochzeit dennoch nicht aufgeben. Also kam es auf eine unglaubliche Idee: Zu Beginn der Trauung schaltete es einen Livestream auf Instagram ein und ließ so - trotz Corona - gut 40 Gäste an seiner Hochzeit teilhaben.

Bräutigam Anes Achour sagte der dpa anschließend: „Wir haben das Beste draus gemacht.“ Auch wenn es keine Umarmungen und persönliche Glückwünsche gegeben habe, so habe es dafür ganz viele virtuelle Herzchen für das frisch verheiratete Paar gegeben.

-----------------------

Mehr News:

-----------------------

Coronakrise lässt Trauungen in NRW ins Wasser fallen

Haufenweise Trauungen wurden wegen der Coronakrise jedoch schon abgesagt oder verschoben. In Köln fanden im März unter der Woche rund die Hälfte der terminierten Trauungen statt, am Wochenende immerhin noch 60 Prozent. In Düsseldorf wurden sogar zwei von drei Trauungen abgesagt oder verschoben.

Auch in Aachen, Dortmund und Essen sagten viele Paare ihre Trauung ab oder legten sie auf einen späteren Zeitpunkt. Die Paare in Münster trotzen dem Coronavirus dagegen. Dort heiraten in der Coronakrise noch 90 Prozent der Paare.

Wie eine Trauung momentan abläuft, ist in den einzelnen NRW-Städten nicht ganz gleich. So erlaubt Köln und Aachen noch Trauzeugen. In Aachen ist sogar ein Fotograf erlaubt. In Münster, Düsseldorf und Dortmund müssen die Brautpaare dagegen auf ihre Trauzeugen verzichten. Nur der Standesbeamter ist bei der Hochzeit dabei. In Essen ist zwar kein Fotograf erlaubt, dafür macht der Standesbeamte allerdings Fotos von dem Brautpaar. (dpa mit nk)