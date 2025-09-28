OB-Stichwahl in Köln im Newsblog: Die Grünen wollen die Domstadt ganz erobern

Alles offen in Köln! Der Millionenstadt am Rhein steht ein spannender Wahlabend bevor. Erstmals könnten die Grünen mit Berivan Aymaz die Domstadt regieren. Sie geht als leichte Favoritin in den Wahlsonntag. Im Stadtrat stellt die Fraktion auf jeden Fall schon die Mehrheit. Doch auch SPD-Kandidat Burmester geht nicht chancenlos ins Rennen. Für viele ist klar: Es muss viel passieren nach der Amtszeit der parteilosen Henriette Reker.

Im Newsblog halten wir dich auf dem Laufenden!

+++ Mehr zu den OB-Stichwahlen in NRW +++

OB-Stichwahl in Köln im Newsblog

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

1. Wahlgang Stichwahl (Zwischenstand) Aymaz (Grüne) 28,12 % Burmester (SPD) 21,33 %

8 Uhr: In diesen Stunden fällt die Entscheidung! Berivan Aymaz, die derzeitige Vizepräsidentin des NRW-Landtags von den Grünen, will Oberbürgermeisterin werden. Besonders in der Innenstadt, inmitten der Metropole, tickt die Wählerschaft grün. Auch Anhänger der Linkspartei (sie kam bei der Stadtratswahl auf 10,8 Prozent!) und der ebenfalls starken Volt-Partei könnten eher zur Grünen tendieren. Doch reicht das für die Mehrheit?

+++ Weitere Infos: Themenseite zur NRW-Kommunalwahl 2025 +++

SPD-Kandidat Torsten Burmester sicherte sich die Unterstützung des unterlegenen CDU-Kandidaten Markus Greitemann. Burmester, früherer Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes, verspricht „Sicherheit und Sauberkeit“ und will damit auch im bürgerlichen Lager punkten.

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vorbericht: Befindet sich Köln im Niedergang?

Zehn Jahre lang stand die parteilose Henriette Reker an der Spitze Kölns. Die 68-Jährige trat nicht erneut an – ihr Erbe wird von vielen allerdings kritisch bewertet. Laut einer Forsa-Umfrage sehen viele Bürgerinnen und Bürger die Metropole im Niedergang. Verkehr, Sauberkeit und vor allem die Vermüllung der Straßen – die Liste der Probleme ist lang.

Weitere spannende Nachrichten:

Sogar TV-Star Carolin Kebekus beklagte sich zuletzt gegenüber der Nachrichtenagentur dpa: „Dass Köln vor allem von innen schön ist, das habe ich schon immer gerne allen Freunden von auswärts erklärt, aber mittlerweile ist es echt extrem geworden. Wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs bin, dann kann ich nach einem Spaziergang nicht mehr in die Wohnung, ohne den kompletten Unterboden mit Sandstrahl zu bearbeiten.“