Köln: Wegen Coronavirus – Supermarkt hat krasse Botschaft: „Wir sind schockiert!“

Die Angst vor dem Coronavirus geht auch in Köln um.

In einem Asia-Supermarkt in Köln (NRW) hat es eine Mutter mit ihrer Panik offenbar auf die Spitze getrieben. „Bitte zieh deinen Schal vor das Gesicht“, soll sie ihre Tochter in dem Geschäft gebeten haben – offenbar in der Annahme, dass alle asiatisch aussehenden Menschen krank seien.

Coronavirus in Köln: Rassismus-Vorwürfe vom Supermarkt

„Was wir im Moment erlebt haben, ist sehr traurig“, berichtet der Supermarkt auf seiner Facebook-Seite. Das Verhalten von Mutter und Tochter sei schon auffällig gewesen, als sie das Geschäft betraten.

„Sie wollte anscheinend einen neuen Rekord für den schnellsten Einkauf brechen. Sie hat ihrer Tochter gesagt, 'bitte zieh deinen Schal vor das Gesicht'. Die Tochter fragte, ob hier alle Chinesen krank sind. Sie hatte nicht darauf geantwortet“, beschreiben die Mitarbeiter die Situation.

Mutter und Kind verlassen Supermarkt fluchtartig

Danach hätten sie den Supermarkt fluchtartig verlassen – und die Mitarbeiter schockiert zurückgelassen. Man habe die Dame nicht mehr darüber aufklären können, dass „nicht alle Asiaten Chinesen sind und automatisch den Virus haben.“

„Wir sind schockiert und finden es traurig, dass es sowas überhaupt noch gibt, besonders in Köln, wo wir das am wenigsten erwarten. Alle werden über einen Kamm geschert und hinzukommt noch Ausgrenzung und Rassismus“, heißt es weiter.

Supermarkt schockiert: „Rassismus und reinste Panikmache“

Zwar sei man auch im Asia-Supermarkt darum besorgt, dass sich die Krankheit auch in NRW ausbreiten könne. „Jedoch würden wir nie auf die Idee kommen und Personengruppen unter Generalverdacht zu stellen und so zu behandeln, als wären nur die Gruppe infiziert. Das ist Rassismus und reinste Panikmache. Das schadet mehr als es hilft.“

Supermarkt-Kunden schockiert

Viele Fans des Heng Long-Supermarktes zeigen sich schockiert über die Berichte. „Wenn es in dieser Diskussion überhaupt einen Feind gibt, dann ist es doch das Virus. Auch Erkrankte darf man nicht diskriminieren, sondern behandeln“, meint eine Kundin.

Eine andere schreibt sarkastisch: „Ich habe eine alte chinesische Vase. Ist die ansteckend?“ (vh)