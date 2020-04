Köln/NRW: Unfall-Drama! Motorradfahrer (50) stirbt – drei weitere Personen im Krankenhaus

In Köln (NRW) ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Köln. Schrecklicher Verkehrsunfall in Köln (NRW)!

Am Nachmittag des Karsamstag hat sich in Köln (NRW) ein Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer (50) starb. Weitere drei Personen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Köln (NRW): Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Wie die Polizei Köln mitteilt, stand gegen 17.40 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Mercedes-Kleintransporter in der Haltebucht der Bushaltestelle Frankfurter Straße im Stadtteil Gremberghoven. Zur gleichen Zeit fuhr ein 50 Jahre alter Motorradfahrer auf der Straße entlang.

Schließlich soll der 34-Jährige den linken Blinker seines Wagens betätigt und zum Wenden angesetzt haben. Nachdem er die Mittellinie bereits überquert hatte, stieß der Transporter mit dem Motorradfahrer zusammen.

Motorrad fängt Feuer

Der Fahrer stürzte und rutschte bis zum Becken unter den Vito. Das Motorrad fing Feuer, die Flammen griffen schließlich auf den Transporter über.

Ersthelfer eilten zum Unfallort und zogen den Schwerverletzten auf den Radweg.

Ein hinzugerufener Notarzt und weitere Rettungskräfte kümmerten sich um den Motorradfahrer - ohne Erfolg, der 50-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Mercedes-Insassen ins Krankenhaus

In dem Transporter saßen neben dem Fahrer eine 34 Jahre alte Frau sowie ein 5-jähriges Mädchen. Die drei Insassen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (cs)