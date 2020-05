Köln: Schüsse in Arztpraxis ++ zwei Verletzte ++ SEK-Einsatzkräfte suchen nach mutmaßlicher Täterin

Am Donnerstagmorgen sind in einer Arztpraxis in Köln Schüsse gefallen. (Symbolbild)

Köln. Schlimmer Vorfall in Köln.

In einer psychotherapeutischen Arztpraxis am Neumarkt in Köln sind am Donnerstagmorgen Schüsse gefallen. Zwei Menschen im Gebäude sollen durch den lauten Knall verletzt worden sein.

Köln: Schüsse in Arztpraxis

„Nach allem, was wir jetzt wissen, wohl mit einer Schreckschusspistole“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Polizeieinsatz am #Neumarkt nach #Schussabgabe mit Schreckschusspistole in Arztpraxis, nach erster Info 2 Verletzte in der Praxis durch Knall, eine Tatverdächtige flüchtig. Die Polizei ist mit Kräften vor Ort. Folgen Sie uns hier und auf Facebook für weitere Informationen. pic.twitter.com/lmOeQYLNRy — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) May 7, 2020

Die Täterin (43) ist anschließend zu Fuß geflohen, die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Ein Spezialeinsatzkommando konnte die Frau in ihrer nahegelegenen Innenstadtwohnung festnehmen. Sie leistete keinen Widerstand und blieb unverletzt.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Tatverdächtige wird von einem Arzt auf ihren Gesundheitszustand untersucht.

Nach Zeugenaussagen soll die 43-Jährige gegen 10.30 Uhr die Waffe gezogen und mehrfach in Richtung Praxistheke geschossen haben.

Wichtige Bahnhaltestelle nicht angefahren

Die Bahnhaltestelle Neumarkt in der Kölner Innenstadt wurde wegen Absperrungen der Polizei zunächst nicht mehr angefahren. (vh/mit dpa)

