Köln: Obdachloser angezündet? Polizei hat schlimmen Verdacht

Köln: Wurde in der Südstadt ein Obdachloser angezündet?

In der Südstadt in Köln haben sich am Samstagmorgen schreckliche Szenen abgespielt. Ein Obdachloser erlitt schwere Verbrennungen, eine Bekannte des Mannes alarmierte sofort die Rettungskräfte.

Dem Mann soll an seiner Schlafstätte am Severinswall in Köln Schreckliches angetan worden sein, berichtet die Polizei Köln. Man gehe davon aus, dass der 44-Jährige angezündet wurde. Von wem? Bislang unklar.

Köln: Opfer auf Intensivstation

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet, der stadtbekannte Obdachlose schwebt in Lebensgefahr. Der 44-Jährige ist derzeit nicht vernehmungsfähig und wird intensivmedizinisch behandelt.

Wir berichten weiter.