Köln: Frau will in Bahn einsteigen – jetzt ist sie ein Pflegefall! Reaktion der KVB „hat mich entsetzt“

Köln. Anna G. (83) hat keine gesundheitlichen Beschwerden gehabt. Bis zum 20. Januar 2019. An diesem Tag sollte ein Vorfall in Köln ihr ganzes Leben verändern.

Die Seniorin wollte an diesem Tag in eine Straßenbahn am Eduardus-Krankenhaus in Köln einsteigen. Dabei geschah das Unglück. Darüber berichtet der „Express“.

Frau verunglückt in Köln – und wird zum Pflegefall

„Als die Bahn dann anhielt und ich in den letzten Wagen einsteigen wollte, schloss sich völlig unerwartet die Tür und erfasste mich dabei an meinem Fuß“, sagt Anna G. gegenüber der Zeitung.

Die 83-Jährige geriet aus dem Gleichgewicht, stürzte hintenüber und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Bahnsteig auf. Die Diagnose: Platzwunde, Gehirnprellung und ein komplizierter Armbruch. An den Folgen leidet sie noch heute.

------------------------------------

• Mehr Themen aus NRW:

Düsseldorferin erhält Brief – als sie ihn öffnet, fällt sie vom Glauben ab

Obdachloser lebt zehn Jahre in NRW auf der Straße – „An schlimmen Tagen kann ich gar nicht aufstehen“

• Top-News des Tages:

Coronavirus in NRW: Zahl der Infektionen steigt stark an ++ Arztpraxis in Bochum geschlossen ++ „Das wird uns ein Vermögen kosten“

Coronavirus: Erster Deutscher stirbt an Virus ++ Was bringen bundesweite Corona-Ferien?

-------------------------------------

„Vor Schmerzen an die Decke“

Eine Platte wurde ihr zur Stabilisierung ins Handgelenk eingesetzt. Seitdem leidet sie unter extremen Nervenstörungen. „Schon die leichteste Berührung lässt mich vor Schmerzen an die Decke gehen“, berichtet die alleinstehende Frau dem „Express“.

Zahlreiche Ärzte hat sie bereits aufgesucht. Doch helfen konnte niemand. Heute kann Anna G. nicht mal mehr einen Waschlappen auswringen, hat deshalb die Pflegestufe 2. Ohne fremde Hilfe kommt sie nicht mehr durch den Alltag.

„Die Antwort der KVB hat mich entsetzt“

Wegen des Unfalls steht die Seniorin mit den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) im Rechtsstreit. Ihre Anwältin Bettina von Braunschweig hat die KVB kontaktiert: „Die Antwort hat mich entsetzt, muss ich ehrlich gestehen. Denn sie zeugt von einer gewissen Kälte und Gleichgültigkeit“, so die Strafverteidigerin.

+++ NRW: Ehepaar arbeitet Jahrzehnte bei der Feuerwehr und lebt jetzt in Armut – „Ich schäme mich“ +++

In einer langen Stellungnahme der KVB heißt es nach Angaben der Anwältin gegenüber der Zeitung: „Ihre Mandantin hat schlichtweg den für sie und alle übrigen Fahrgäste einsetzenden Schließvorgang einer Straßenbahntür verkannt, ihr Gleichgewicht bei der Berührung der Tür verloren und ist dabei zu Fall gekommen.“

Anwältin fordert Schmerzensgeld und Rente

Das sieht von Braunschweig anders. „Die KVB hat für die Sicherheit der Fahrgäste zu sorgen. Wenn eine sich schließende Tür für Menschen eine Gefahr darstellt, dann muss sie im Fall eines Schadens dafür haften“, sagt sie der Zeitung.

Sie fordert 5.000 Euro Schmerzensgeld und eine monatliche Rente von 560 Euro. Die KVB will sich zum Sachverhalt nicht äußern, weil es sich um ein schwebendes Verfahren handelt. (ak)