Spektakulärer Stunt in Köln! Eine Netflix-Produktion drehte in der Domstadt.

Köln: Netflix dreht krassen Stunt mitten in Stadt – in diesem Film kannst du ihn sehen

Köln. Die Stadt Köln war schon Schauplatz für viele Filme und Serien. Jetzt ist sie um eine verrückte Filmszene reicher.

Für einen Stunt in einem Netflix-Film schießt ein Auto auf spektakuläre Weise von einer Brücke – mitten in Köln! Kein Wunder, denn schnelle Autos spielen eine Hauptrolle in dem Streifen. Darüber berichtet der „Express“.

Köln: Spektakulärer Stunt in der Stadt – hier wurde gedreht

Im Hintergrund prangt der Kölner Dom, Schiffe fahren über den Rhein. Es ist ein schöner Sommertag, der Himmel ist blau.

Doch plötzlich wird es turbulent: Ein gelber Sportwagen kracht durch eine Absperrung an der Severinsbrücke in Köln. Gefolgt von Trümmerteilen fliegt das Auto in Richtung Boden.

Zu sehen ist dieser spektakuläre Stunt in dem Film „Asphalt Burning 3“ von Filmproduzent Reza Bahar. „Als er vor dem Traualtar ausgebremst wird, nimmt Roy die Herausforderung seiner neuen Widersacherin an: ein Rennen auf dem legendären Nürburgring“, beschreibt Netflix den Steifen.

Reza Bahar ist in Köln aufgewachsen. Foto: imago images / Horst Galuschka

Doch die Motoren laufen in dieser norwegischen Produktion nicht nur auf dem Nürburgring heiß, sondern gleich in halb Europa. Das geplante Rennen führt die Protagonisten dabei eben auch durch Köln.

Bangen um den aufregenden Stunt

Zum Glück! Denn um die spektakuläre Szene in der Domstadt überhaupt drehen zu dürfen, musste Bahar lange bangen.

„Für diese Drehgenehmigung musste ich sehr kämpfen. Ich bekam von der Stadt Köln fünf Absagen, habe aber nicht aufgegeben, denn diese Szene ist die spektakulärste des Films“, sagte er dem „Express“. „Wirklich im letzten Moment, ein paar Tage vor dem Dreh, kam per Mail die Erlaubnis.“ (vh)