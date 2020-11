Köln: Steine auf Gleisen platziert! Als die Bundespolizei die Täter schnappt, staunen sie nicht schlecht

Köln: Die Bundespolizei stellte in den vergangenen Tagen mehrere gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr fest. (Symbolbild)

Köln. Mit diesen Tätern hatte die Bundespolizei in Köln sicher nicht gerechnet!

In den vergangenen Tagen waren die Ermittler hinter einer unbekannten Gruppe her, die in Köln-Mülheim seit Sonntag täglich den Bahnverkehr gefährdet hatte.

Köln: Massenweise Schottersteine auf Gleisen platziert

Fein säuberlich aufgereiht liegen Dutzende Schottersteine auf den Schienen – diesen Anblick fanden die Bundespolizisten mehrfach im Bereich der Bahngleise in Köln-Mülheim vor. Ein riskanter Spaß. Denn wenn Gegenstände auf dem Gleis von einem Zug erfasst werden, kann dies zum Entgleisen des Zuges führen oder Umstehende gefährden.

Ordentlich aufgereiht liegen die Steine auf den Gleisen bei Köln-Mülheim. Foto: Bundespolizei

Am Dienstag schließlich kamen die Ermittler den Verantwortlichen auf die Spur – und staunten nicht schecht. Denn vor ihnen standen tatsächlich drei lachende Kinder zwischen neun und zwölf Jahren. Offenbar hatten sie sich in den vergangenen Tagen einen Spaß daraus gemacht, dabei zuzusehen, wie die Schottersteine unter der Last der Züge zersplitterten.

+++ NRW-Tourist in Dresden getötet: Gericht verhängt zweiten Haftbefehl! +++

Dabei befanden sich die Jungs im Gefahrenbereich der Gleise. Ihnen war offenbar nicht bewusst, dass sie hier gerade ein lebensgefährliches Spiel veranstalteten. Man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Splitter der Steine den Kindern um die Ohren geflogen wären. Glücklicherweise war es bisher weder zu Personen- noch zu Sachschäden gekommen.

Kinder waren sich der Gefahr nicht bewusst

Bei der Befragung durch die Polizisten gaben der Neunjährige und die beiden Zwölfjährigen die Taten direkt zu. Ihre Erklärung zeugt von kindlicher Naivität: Ihrer Meinung nach bestünde keine Gefahr, wenn die Züge die Schottersteine überfuhren – schließlich hätten die Waggons ja „Eisenreifen“.

+++ NRW: Irrer Coup beim Zoll – Täter erbeuten 6,5 Millionen Euro! Polizei setzt gigantische Belohnung aus +++

Auf dem Weg zu den Eltern der Kinder erzählten die „Täter“ noch von einem weiteren Jungen, der in den vergangenen Tagen an dem gefährlichen Spiel teilgenommen hatte. Auch er wurde in Gewahrsam genommen und ebenso wie seine Freunde zu seinen Eltern gebracht. Dort erhielten sowohl die Jungen, als auch die Eltern ausführliche Belehrungen über die Gefahren der Bahnanlagen.

------------------------------------

Mehr Themen aus NRW:

NRW: Armin Laschet will freie Tage an Karneval kürzen – und hat dafür DIESE Idee

Thyssenkrupp: Übernahme aus England? So soll das Land NRW den Konzern nun retten

Essen: St. Martin fällt aus – doch eine Mutter denkt sich besondere Alternative für ihre Kinder aus

Corona-Impfstoff von BioNTech: Ist ein 90-prozentiger Schutz wirklich gut genug?

-------------------------------------

Die Kölner Staatsanwaltschaft wurde über die Taten informiert. Die Kinder sind noch strafunmündig. (at)