Köln: In der Nähe der Domstadt wurde ein menschliches Körperteil gefunden. (Symbolbild)

Köln: Menschliches Körperteil in Nähe der Domstadt gefunden! Mordkommission ermittelt

Köln. Gruselig! Am Dienstagnachmittag wurde in Wesseling-Berzdorf in der Nähe von Köln ein menschliches Körperteil gefunden.

Nun hat eine Mordkommission in Köln die Ermittlungen aufgenommen.

Köln: Menschliches Körperteil gefunden

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Köln mitteilten, hat eine 30-jähriger Mann am Dienstag neben einem kleinen Querweg der Rodenkirchener Straße in Wesseling-Berzdorf ein menschliches Körperteil gefunden.

---------------

Das ist Köln:

Köln ist eine 2000 Jahre alte Stadt

Wahrzeichen der Stadt ist der gotische Dom mit seinen beiden Türmen

Köln umfasst eine Fläche von 405,2 Quadratmeter

Etwa eine Millionen Menschen leben in der Stadt

---------------

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könne ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden, so die Behörden. Deswegen hat die Polizei zur Klärung der Hintergründe eine Mordkommission eingesetzt.

Köln: Ermittlungen haben bereits begonnen

Am Mittwoch setzten die Ermittler die Spurensuche und -sicherung am Fundort und im nahegelegenen Grüngelände fort.

---------------

Weitere News aus Köln und NRW:

---------------

Dazu wurden zusätzlich auch noch Kräfte der Bereitschaftspolizei und Diensthunde eingesetzt. Das gefundene Körperteil stellten die Ermittler sicher. Es wird nun rechtsmedizinisch untersuchen. Allerdings rechnen die Behörden in Köln nicht mit einem Ergebnis vor Ende dieser Woche.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen im Umfeld der Rodenkirchener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (gb)