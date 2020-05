Köln: Mann will vor seiner Wohnung parken – als er DAS sieht, dreht er durch

Köln. Zu einem verrückten Streit um einen Parkplatz kam es zuletzt in der Südstadt in Köln.

Ein Mann war auf dem Weg zu seiner Wohnung in der Elsaßstraße in Köln und wollte sein Auto auf einem Parkplatz abstellen. Doch dort, wo er ein freies Fleckchen für seinen Wagen vermutete, war plötzlich kein Platz mehr. Stattdessen standen dort zwei Gastro-Tische. Darüber berichtet der Express.

+++ A4 bei Köln: „Polizisten“ kontrollieren Autofahrer – dann folgt die üble Überraschung +++

Köln: Mann will auf Parkplatz parken – doch dort stehen Gastro-Möbel

Der Anwohner konnte es nicht fassen und entschied sich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Kurzerhand stieg er aus seinem Wagen aus und machte sich daran, die Möbel wegzuräumen und den Parkplatz wieder freizugeben.

In NRW dürfen Gastronomiebetriebe seit dem 11. Mai wieder öffnen – unter strengen Auflagen. Foto: Marius Becker/dpa

Verantwortlich für die „Blockade“ war Kostas Tzikas, Wirt des Restaurants „Phaedra“. Als der 32-jährige Gastronom bemerkte, dass sein unzufriedener Nachbar seine Mobiliar umstellte, ging er sofort dazwischen. Denn wie sich herausstellte, hatte Tzikas mit der Positionierung seiner Außentische absolut nichts falsch gemacht – ganz im Gegenteil: Er hat die neuesten Regelungen der Stadt Köln befolgt.

+++ NRW: Schreckliche Bluttat – Mann verfolgt 32-Jährigen und sticht mehrmals auf ihn ein +++

Kölner Gastronomen dürfen Parkplätze als Außenfläche nutzen

Um Lokalen und Restaurants den Betrieb in der Corona-Pandemie unter Hygiene-Auflagen zu erleichtern, hat Stadtdirektor Stephan Keller ein neues Verfahren zu Erweiterung der Außengastronomie-Flächen verkündet. Das bedeutet: Die Lokale haben in ihren Außenbereichen mehr Platz, können dementsprechend mehr Tische aufstellen, mehr Gäste empfangen und somit auch mehr Geld verdienen. Und wer eine bestimmte Checkliste an Anforderungen erfüllt, darf somit auch Parkplätze für seinen Gastro-Außenbereich nutzen – so auch Wirt Tzikas.

Bezüglich des Außenbetriebs hat die Stadt Köln den Gastronomen neue Erlaubnisse erteilt. (Symoblbild) Foto: imago images / Gottfried Czepluch

„Ich habe dank der neuen Regeln jetzt acht Plätze draußen mehr“, sagte der 32-Jährige gegenüber dem Kölner „Express“. „Sehr viele Nachbarn kamen zu uns und haben sich gefreut, dass wir mehr Platz haben.“ Doch der Anwohner auf der Suche nach einem Parkplatz wusste von dieser Regel nichts und pochte auf sein Recht, hier sein Auto abstellen zu können.

+++ Fall Greta (†3) in Viersen (NRW): Das wissen wir über die verdächtige Erzieherin – und das nicht +++

„Ich musste lange mit ihm diskutieren“, so Kostas Tzikas. „Gegenüber war auch ein Parkplatz zum Glück frei geworden, den hat der Anwohner dann genommen.“ Der Stadt Köln zufolge handelt es sich bei dem Vorfall um einen Einzelfall.

Wurden die neuen Regeln nicht ausreichend kommuniziert?

Till Riekenbrauk, Sprecher der IG Kölner Gastro, wünscht sich, dass die Informationen über diese neuen Erlaubnisse weiter verbreitet werden, um derartige Missverständnisse in Zukunft zu vermeiden. „Viele, die sich aufregen, wissen einfach nicht, dass das keine Guerilla-Aktionen von uns Gastronomen sind, sondern dass es erlaubt ist“, meint er gegenüber der Zeitung.

----------------------------

Mehr Regio-News:

----------------------------

Wirt Tzikas hat da eine Idee: Ein schriftliches Dokument, mit dem er beweisen kann, dass er dazu befugt ist, auch Parkplätze für seine Außengastronomie zu nutzen. „Es geht darum, den Leuten das zu erklären“, meint er. (at)