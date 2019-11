Köln: Mann tot aus dem Rhein geborgen – nun ist klar, wer er ist

In Köln wurde eine Leiche aus dem Rhein gefischt. Er hatte diese Tätowierung. (Symbolbild)

Köln. Erneut ist in Köln ein Mann tot aus dem Rhein geborgen worden. Nun ist klar, wer der Tote ist.

Am Samstag, 26. Oktober, wurde die Leiche des Mannes aus dem Rhein geborgen. Im Bereich des Niehler Hafens zogen die Rettungskräfte den etwa 55 bis 75 Jahre alten Mann tot aus dem Wasser.

Köln: Toter aus Rhein geborgen – Auffälliges Tattoo

Da seine Identität zunächst unklar war, veröffentlichte die Polizei Köln Fotos von eindeutigen Merkmalen des Toten.

Der Mann hatte am rechten Unterarm einen sehr eindeutigen Schriftzug in Großbuchstaben tätowiert.

Direkt nach der Veröffentlichung der Fotos gingen bei der Polizei mehrere Zeugenhinweise zur Identität des Mannes ein.

Es handelt sich um einen 67-Jährigen aus dem Zollernalbkreis in Baden-Württemberg.

Nach Angaben der Polizei gibt es für die Ermittler nach derzeitigem Stand keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Unter welchen Umständen der Mann in den Rhein gelangt ist, wird nun ermittelt.

Zweite Leiche binnen weniger Tage aus dem Rhein geborgen

Am Sonntag wurde erneut eine Leiche im Rhein entdeckt. Ein 25-Jähriger aus Rheinland-Pfalz war am Mittwoch im „Bootshaus“ am Rhein feiern und wurde danach nicht mehr gesehen.

+++ Köln: Junger Mann (25) nach Party tot im Rhein entdeckt – Familie mit bewegender Botschaft +++

Am Sonntagabend war dann klar: Die Leiche, die aus dem Rhein geborgen wurde, ist der 25-Jährige. Die Todesursache steht bisher noch nicht fest, denn die Ermittlungen der Polizei laufen noch.

