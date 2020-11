Köln: Mann stirbt bei schrecklichem Straßenbahn-Unglück – Polizei ermittelt

Am späten Sonntagabend ist in Köln ein Mann von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. (Symbolbild)

Am späten Sonntagabend ist in Köln ein Mann von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden.

Köln: Mann wird von Straßenbahn erfasst – tot!

Der Unfall ereignete sich gegen 23.55 Uhr auf dem Ehrenfeldgürtel. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 27-jährigen Mann, wie die Polizei Köln am Montagmorgen gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Der Einsatz am Gleisbett dauerte bis in die frühen Morgenstunden an und war erst gegen 3.20 Uhr beendet. Die Hintergründe des tragischen Unglücks sind den Ermittlern zufolge noch unklar. (at)