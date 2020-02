Köln: Mann erhält heftige Job-Absage! Unternehmen zieht drastische Konsequenzen

Ein 27-jähriger Kölner machte einen Rassismus-Vorwurf in NRW öffentlich.

Köln. Diese Vorwürfe gegen den Chef einer „JD Sports“-Filiale in Köln wiegen schwer.

„Ich bin einfach nur sprachlos“, sagt Landu João (27). Der 27-Jährige ist derzeit auf der Suche nach einem Job – und hatte die Chance in Köln zu arbeiten.

Am Samstag sollte er die Chance auf eine Stelle bekommen. Ein Freund wollte ein gutes Wort für ihn bei seinem Chef in einer Filiale des Sneaker-Stores in Köln einlegen. Doch einen Tag vor dem Probearbeiten erhält der junge Mann plötzlich eine Absage.

Den Grund dafür muss Landu João erst sacken lassen. Danach geht er zur Polizei.

Rassismus-Vorwurf in Köln: „Keine Schwarzen“ und Hitler-Bild

Die Vorwürfe des Kölners sind ungeheuerlich. Bei Facebook machte der 27-Jährige, nach Informationen der „Bild“ ein gebürtiger Angolaner, der 2005 nach Deutschland gekommen war, den Fall öffentlich.

Der Chef der „JD Sports“-Filiale in Köln habe ihn nur abgelehnt, weil er schlechte Erfahrungen mit Schwarzen gemacht habe. Als Beweis teilt er den Screenshot eines Whatsapp-Gesprächsverlaufs, der seinen Angaben zufolge zwischen seinem Kumpel und dessen Chef stattgefunden hat.

„Keine Schwarzen“ steht da und weiter ein Bild von Adolf Hitler. Mündlich sei der Filialleiter gegenüber seinem Freund weiter ins Detail gegangen. Dabei habe er grundsätzliche Vorurteile gegenüber Schwarzen geäußert.

• Mehr Themen aus NRW:

So reagiert das Netz auf den Rassismus-Eklat

Sein Facebook-Post schlägt hohe Wellen, wurde mittlerweile hundertfach geteilt. Der Betroffene erhält viel Zuspruch, habe eigenen Angaben zufolge sogar Kontakt zu Kölner Abgeordneten.

Ausgewählte Reaktionen aus Dem Netz:

Asoziale Welt. Scheiß egal welche Hautfarbe man trägt. Denn Mensch ist Mensch!

Zu heftig ! Wenn er mit einem schlechte Erfahrung gemacht hat heißt es noch lange nicht alle in einem Topf zu schmeißen!

Auf Instagram passiert gerade viel auf deren Seite. Wir sind nicht mehr alleine mein Bruder

JD Sports kündigt Mitarbeiter

Auch das betreffende Unternehmen hat in der Zwischenzeit eine Erklärung abgegeben: „JD Sports lehnt jegliche Art der Diskriminierung ab. Wir werden unverzüglich für angemessene Konsequenzen sorgen.“

Heißt im Klartext: JD Sports hat dem betreffenden Kollegen am Montag gekündigt. „Nach einer vollständigen Untersuchung können wir nun bestätigen, dass dieser Vorfall im Einklang mit unseren Firmenrichtlinien aufgeklärt wurde und der betreffende Kollege nicht mehr für das Unternehmen arbeitet“, heißt es in einer Erklärung.

Weiter sei das Unternehmen stolz darauf, ein multikultureller Arbeitgeber zu sein.

Das sagt die Polizei

Der Fall dürfte noch ein juristisches Nachspiel haben. Die Kölner Polizei bestätigte gegenüber DER WESTEN den Eingang seiner Anzeige wegen Beleidigung gegen den Verfasser der Zeilen bei Whatsapp durch den betroffenen 27-Jährigen.️