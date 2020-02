Köln: Mann flüchtet vor Kontrolleur und springt auf Gleise – dann kommt eine S-Bahn

Köln. Ein 27-Jähriger hat am Montag am Hauptbahnhof Köln vor dem Zugführer fliehen wollen, nachdem er bei einer Fahrkartenkontrolle ohne Ticket erwischt worden ist.

Dabei sprang er gedankenlos auf die Nachbargleise am Hauptbahnhof in Köln. Damit brachte er sich in Lebensgefahr, denn gerade in dem Moment lief eine S-Bahn an dem Gleis ein.

Köln: Mann will vor Fahrkartenkontrolle fliehen und sorgt für Notbremsung

Der aufmerksame Lokführer der S-Bahn hatte den Sprung glücklicherweise bemerkt und leitete umgehend eine Notbremsung ein.

Dramatische Szenen in Köln am Hauptbahnhof. Foto: imago images / Future Image

Der Zug kam somit rechtzeitig zum Halten, ohne den 27-Jährigen zu verletzen. „Der Mann hatte einen guten Schutzengel“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

27-Jähriger mit Schienenbeinbruch ins Krankenhaus

Mitarbeiter der Bahn zogen den Mann geistesgegenwärtig aus dem Gleisbett. Er musste anschließend mit einem Schienenbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Bundespolizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen sowie gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. (vh)