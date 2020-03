Köln: Familienvater ermordet in Wohnung aufgefunden – Polizei hat furchtbaren Verdacht

In einer Wohnung in Köln wurde am Donnerstagmorgen ein Mann tot aufgefunden. Vieles deutet auf ein Gewaltverbrechen. (Symbolbild)

Köln. Grausamer Fund in Köln! Am Donnerstagmorgen hat eine Frau (57) im Ortsteil Köln-Mülheim ihren pflegebedürftigen Ehemann in dessen Wohnung tot aufgefunden.

Schon der erste Eindruck am Tatort weckte bei den Polizisten einen grausamen Verdacht. So befanden sich in der Wohnung Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt. Aus diesem Grund nahm die Polizei Köln bereits wenig später eine Person fest.

Köln: Frau entdeckt schreckliches in Wohnung

Eine 57-Jährige betrat am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr ihre Etagenwohnung an der Kieler Straße in Köln. Was sie dort entdeckte, ist einfach grausam.

Sie fand ihren pflegebedürftigen Ehemann (75) tot auf. Sofort rief sie die Polizei. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Senior offenbar gewaltsam zu Tode kam. Schon kurze Zeit später gab es bereits die erste Festnahme.

Dabei handelt es sich um den 24-jährigen Sohn des Ehepaares, der ebenfalls in der Wohnung lebte. Eine eingerichtete Mordkommission hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlags gegen ihn aufgenommen.

Sohn (24) soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden

Bereits am Freitag soll er einem Haftrichter in Köln vorgeführt werden. Bislang gibt es jedoch keine Informationen zu einem möglichen Motiv des jungen Mannes.

Seine Mutter, die den Leichnam fand, erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. (dav)