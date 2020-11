Köln: Mann greift Opfer in Flüchtlingsunterkunft mit Brett an – Lebensgefahr!

Köln. Lebensgefährlicher Vorfall in Köln!

In der Nacht auf Sonntag hat ein junger Mann einen anderen Mann in einer Flüchtlingsunterkunft mit einem Brett angegriffen. Das Opfer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Dann kam es zu einem zweiten Angriff.

Köln: Mann verletzt Opfer in Flüchtlingsunterkunft lebensgefährlich

Ein 18-Jähriger griff einen anderen Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Bergheim (Köln) mit einem Brett an. Das noch nicht identifizierte Opfer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Dann kam es zu einem weiteren Angriff: Der 18-Jährige hatten noch einen 20-jährigen Komplizen, welcher wenig später einen Zeugen (20) geschlagen und getreten haben soll. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen schließlich fest. Sie sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Streit führt offenbar zu Angriff

Dem brutalen Angriff war ein Streit vorausgegangen. (nk)