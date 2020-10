Köln: Männer attackieren Opfer mit Pfefferspray – dann wird es noch brutaler

Köln. Brutaler Vorfall in Köln!

Am Freitagabend haben zwei Männer einen 25-Jährigen in der Innenstadt mit Pfefferspray attackiert. Dann wurde es noch brutaler.

Köln: Männer attackieren Opfer mit Pfefferspray, dann wird es richtig brutal

Gegen 21.30 Uhr griffen die beiden Männer ihr Opfer an der Kreuzung In der Höhle/Hohe Straße in Köln plötzlich mit Pfefferspray an. Dann stachen sie mit einem Messer auf den 25-Jährigen ein und verletzten ihn schwer. Das teilte die Polizei mit.

Ein vorbeikommender Passant entdeckte den schwer verletzten Mann wenig später auf der Straße und rief die Polizei. Die beiden Angreifer hatten sich währenddessen in einem benachbarten Gebäude versteckt.

Polizisten suchten die Umgebung nach den beiden Unbekannten ab und trafen auch auf die beiden Angreifer (20, 25). Dabei fanden sie Pfefferspray sowie ein Messer, bei dem es sich um die mutmaßliche Tatwaffe handeln könnte.

Einer der beiden Pulheimer wies zudem eine Schnittverletzung auf. Rettungskräfte brachten ihn und das Opfer schließlich in Krankenhäuser.

Kannst du Hinweise geben?

Die Hintergründe der brutalen Tat sind noch völlig unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet mögliche Zeugen, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Polizei zu wenden. (nk)