Köln: Luxusauto-Coup! Zwei Porsche-Oldtimer gestohlen

In Köln wurden in einer Nacht zwei Porsche-Oldtimer gestohlen, darunter dieser gelbe Porsche Coupé.

am 01.10.2020 um 19:31

Bitterer Tag für zwei Luxusauto-Liebhaber in Köln: Gleich zwei Porsche-Oldtimer wurden in der Nacht zu Dienstag aus zwei Tiefgaragen in Köln-Sülz und Köln-Rondorf gestohlen.

Jetzt fahndet die Polizei nach den Tätern.

Köln: Unbekannte stehlen Luxusautos

Die Polizei Köln sucht zwei unbekannte Männer, die in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Porsche aus Garagen entwendet haben sollen.

---------------------------

Das ist die Stadt Köln:

Köln ist eine Kommune in NRW

ist mit 1,1 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Kommune in NRW und die viertgrößte Stadt in Deutschland

besteht aus neun Stadtbezirken und 86 Stadtteilen

ist eine Karnevalshochburg

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Kölner Dom (Unesco-Weltkulturerbe), Schokoladenmuseum

Oberbürgermeisterin ist Henriette Reker (parteilos), die einen Messerangriff während eines Wahlkampftermins 2015 schwer verletzt überlebte

--------------------------

Die Männer sollen einen gelben Porsche Coupé 356 BTG mittels eines dunklen Hyundai aus einer Tiefgarage in Köln-Sülz gezogen haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Porsche auf einen Anhänger geladen haben und dann in unbekannte Richtung flüchteten.

+++ NRW: Mann hört Musik am Bahnsteig, doch er bemerkt die tödliche Gefahr nicht +++

Köln: Polizei fahndet nach Dieben

Wie der schwarze Porsche Carrera 911 mit einem auffälligen State-of-Mind-Aufkleber aus der Garage in Köln-Ronsdorf entwendet wurde, ist dagegen unklar.

Auch ein schwarzer Porsche Carrera wurde in der gleichen Nacht aus einer Tiefgarage gestohlen. Foto: Polizei Köln

Die Ermittler des Kriminalkommissariats prüfen aktuell Tatzusammenhänge, suchen Zeugen und geben folgende Anhaltspunkte heraus: So wird einer der Männer wird als „kräftig“ beschrieben und soll einen Hut getragen haben. Der andere hat einen auffälligen Oberlippenbart und soll eine dunkle Kappe getragen haben.

------------------------

Mehr News aus Köln:

--------------------

Hinweise an das Kommissariat Köln unter 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.