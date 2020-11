Köln: Lichter am Nachthimmel sorgen für Fragezeichen – das steckt dahinter

Köln. Am Montagabend haben sich viele Menschen in Köln vermutlich sehr über den abendlichen Himmel gewundert. Denn anstatt nur die normalen und gewohnten Lichter der Stadt und vielleicht ein paar Sterne zu sehen, konnten die Kölner noch etwas ganz anderes beobachten.

Wer in Köln aus dem Fenster schaute oder auf der Straße unterwegs war, konnte eine Lichter-Formation am Himmel verfolgen, die sehr ungewohnt war.

So kennt man den Himmel und den Dom in Köln. Foto: imago/Chromorange

Ungewohnte Lichter am Himmel über Köln

Manch einer hat beim ersten Anblick vielleicht schon etwas wiedererkannt, andere waren ratlos.

Denn am Himmel waren ein grünes A, ein blaues X, ein gelbes Y und ein rotes B zu sehen. Und am Ende dann auch noch der Schriftzug „Power your dreams“, bevor die Buchstaben zu einer großen Kugel mit einem X in der Mitte verschmolzen sind.

Na, erkannt?

Gamer haben die Lichter sofort erkannt

Gamer wissen natürlich sofort Bescheid, andere stehen länger auf dem Schlauch. Denn die Zeichen sind auf den Controllern einer X-Box zu finden. Und das Symbol zum Schluss ist das Symbol der Spielekonsole X-Box.

Im Himmel von Köln gab es heute eine mysteriöse Sichtung 🤔 Eine weitere Glyphe für das Rätsel #SolveforX #DreamStream pic.twitter.com/JB3DS4uIeP — Xbox DACH (@XboxDACH) November 9, 2020

Werbetrommel gerührt für die neue Konsole

Microsoft rührte die Werbetrommel mit dieser Aktion für seine neue Konsole. Diese kommt am heutigen Dienstag auf den Markt.

Vielen Kölner hat es gefallen, auch wenn hinter der Lichtshow ein Werbezweck stand. (fb)