Köln: Frau will in Konditorei einkaufen – dort trifft sie fast der Schlag

Bei Twitter kocht aktuell eine neue Rassismus-Debatte hoch. Ein Bild der Auslage einer Konditorei in Köln ist der Auslöser. Inzwischen hat sich auch die Konditorei zu Wort gemeldet.

Am Freitag teilt eine Nutzerin ein Foto auf Twitter. Zu sehen sind „Mohrenköpfe“ des Cafés Fromme in Köln. Sie sind schwarz, haben dicke Lippen und lustige Hüte oder sogar Knochen auf dem Kopf.

Köln: Rassismusvorwürfe gegen Konditor

Direkt kommentieren die Nutzer verärgert darunter. Viele regen sich über das Gebäck auf, da es rassistisch sei. Andere verstehen die Aufregung nicht. Es seien ja auch weiße Köpfe abgebildet. Nur die hellen Köpfe tragen Brillen und einen Fes, ein Filzhut mit Quaste. Der früher in Nordafrika getragen wurde.

Habe gerade von einem guten Freund ein Foto aus einem Kölner Tradions-Café zugesendet bekommen (nein, die weißen sollen kein Ausgewogenheit abbilden, sie stellen Nordarfrikaner dar): Liebe Café Konfiserie Fromme, ihr Backwerk widert mich an! pic.twitter.com/ZaxFqeUmhy — Quattromilf 🇪🇺🏳️‍🌈 (@ebonyplusirony) February 14, 2020

Die Rassismus-Diskussion kocht hoch. Das sind die Kommentare zu dem Bild:

„Das "Gebäck" im Hintergrund mit dem Knochen im Haar schießt den Vogel komplett ab... Unglaublich“

„Auch interessant die Darstellung der Fes-Träger. Marokko, Tunesien? Egal. rassistischer Müll.“

„Sorry, ich verstehe die Aufregung nicht! Das ist Karneval!! Leben und Leben lassen!!!“

„Das sollte umgehend aus dem Sortiment genommen werden. Ich setze da keinen Fuß mehr rein!“

Konditorei über Kritik an Traditionsgebäck

Inhaber Gregor Fromme erklärt, dass es sich bei dem Gebäck um „lustige Karnevalsköpfe“ handelt. Diese wären mindestens seit den 60er Jahren Tradition in dem Café. An Karneval dekoriere man das Gebäck so, wie damals die Kostüme aussahen. Die Lippen seien auf allen Köpfen die gleichen.

„Wir haben keine rassistischen Gedanken dahinter.“, betont Fromme gegenüber dem „Kölner Stadtanzeiger“. Die Konditorei bestehe seit 1893. Man sei stolz darauf, dass es damals in den 30er Jahren dafür bekannt war kein Führerbild aufgehängt zu haben.

Der Café Inhaber werde sich die Diskussion weiter anschauen, manche Argumente könne er noch nicht verstehen. (mia)