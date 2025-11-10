Mann in Kölner Klinik getötet ++ Hat sein Mitpatient das Beatmungsgerät manipuliert?

In einem Krankenhaus linksrheinisch in Köln hat sich in der Nacht auf Samstag (8. November) ein schrecklicher Vorfall ereignet. Ein 75-jähriger Intensivpatient verlor sein Leben, nachdem ein 32-jähriger Mitpatient offenbar gezielt auf dessen Beatmungsgeräte eingewirkt hatte. Der tragische Vorfall geschah kurz nach Mitternacht.

Krankenhauspersonal griff ein, hielt den mutmaßlichen Täter vor Ort fest und übergab ihn später der Polizei. Der Mann wurde anschließend unter Bewachung in eine andere Klinik verlegt. Trotz intensiver Versuche, den älteren Mann medizinisch zu retten, erlag der 75-Jährige den Folgen der Tat.

Ermittlungen in Köln laufen auf Hochtouren

Die Polizei Köln leitete umgehend Ermittlungen ein und beauftragte eine Mordkommission mit der Aufklärung des Falls. Laut den bisherigen Erkenntnissen könnte der 32-Jährige unter Alkoholeinfluss gehandelt haben. Fachleute vermuten, dass er sich in einem Zustand der Schuldunfähigkeit befand und unter einem Delirium litt.

Das Amtsgericht Köln ordnete am Tag nach der Tat seine vorläufige Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Experten schließen nicht aus, dass weitere Gefährdungen durch den Beschuldigten auftreten könnten. Ein Sachverständiger hat den Mann inzwischen psychiatrisch begutachtet.

Tat wirft Fragen in Köln auf

Die genauen Hintergründe und Abläufe des Geschehens sind weiterhin unklar. Die Ermittler prüfen, ob der Beschuldigte gezielt handelte oder ob der Angriff zufällig stattfand. Klar ist jedoch, dass die Tat sowohl medizinisches Fachpersonal als auch die Ermittler schockiert hat.

Die Staatsanwaltschaft Köln arbeitet eng mit der Polizei zusammen, um den Fall vollständig aufzuklären. Wird dem Beschuldigten tatsächlich die Schuldunfähigkeit durch ein Delirium nachgewiesen, hat dieser rechtlich vermutlich kaum mit einer Verurteilung zu rechnen.