Köln: Kirche hält Untersuchung wegen sexuellen Missbrauchs zurück – Jugendliche attackieren Erzbischof

Köln. Im Erzbistum Köln knallt es derzeit heftig. Dabei geht es um eine Untersuchung wegen des Umgangs mit sexuellem Missbrauch. Diese wird vorerst nicht veröffentlicht, wie das Erzbistum beschlossen hat.

Und diese Entscheidung sorgt für viel Aufregung und Rücktritte. Der Bund der katholischen Jugend (BDKJ) aus Köln ist besonders schockiert, kümmert sie sich schließlich besonders um Kinder und Jugendliche.

Erzbistum Köln lässt Untersuchung wegen Umgang mit sexuellen Missbrauch verschwinden

Die Untersuchung sollte ein unabhängiges und ohne Einschränkungen erstelltes Gutachten sein, das den Umgang des Kölner Erzbistum mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs veröffentlicht.

Als eines der ersten Bistümer in Deutschland hat das Bistum Aachen ein solches Gutachten der Öffentlichkeit präsentiert. Doch in Köln lief das etwas anders.

Kardinal Woelki aus dem Erzbistum Köln hält ein Gutachten zurück, das für Aufsehen sorgen könnte. (Archivbild) Foto: dpa

Das Erzbistum Köln hatte bei der Kanzlei eine ähnliche Untersuchung in Auftrag gegeben. Mit dem Ergebnis ist Kardinal Rainer Maria Woelki jedoch so unzufrieden, dass er das Gutachten nicht veröffentlichen will und die Zusammenarbeit mit der Kanzlei beendete.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Köln: Polizei schlendert über Marktplatz – als sie diese Masken sieht, greifen die Beamten sofort ein

NRW-Tourist in Dresden getötet: Gericht verhängt zweiten Haftbefehl!

NRW: Irrer Coup beim Zoll – Täter erbeuten 6,5 Millionen Euro! Polizei setzt gigantische Belohnung aus

NRW: Armin Laschet will freie Tage an Karneval kürzen – und hat dafür DIESE Idee

-------------------------------------

Katholische Jugend ist stinksauer

Darüber ist der BDJK mächtig sauer. Wie die Bild berichtet, haben die Vertreter am Donnerstag ihre Meinung zu dem Schritt geäußert. „Es ist beschämend, dass Erzbischof Woelki und Generalvikar Hofmann innerhalb eines Jahres durch ihr Handeln das Vertrauen vieler Betroffener von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche erneut zerstört haben.“

>>> Missbrauchsskandal in NRW: Kinderschänder vergewaltigt Stiefsohn in Gartenlaube – Anklage verrät Horror-Detail

Desweiteren kritisiert die katholische Jugend, dass in vielen Gemeinden immer noch nicht richtig informiert werde, wenn es den Verdacht des sexuellen Missbrauchs gebe. Vor allem die Betroffenen würden mit ihren Ängsten und Sorgen alleine gelassen und als unglaubwürdig hingestellt.

Der Betroffenenbereit würde oftmals gar nicht in den Verdacht eingebunden werden.

Sprecher des Betroffenenbeirats ist zurückgetreten

Ein Sprecher des Beirats für Betroffene am Erzbistum Köln, Karl Haucke, ist wegen dem Umgang mit dem Gutachten von seinem Amt zurückgetreten und wird den Beirat verlassen. Das berichtete die ARD. Wie andere Beiratsmitglieder fühlt sich Haucke vom Erzbistum bei der Entscheidung, die fertige Untersuchung einer Münchner Rechtsanwaltskanzlei nicht zu veröffentlichen, instrumentalisiert: „Ich schlafe kaum noch, ich hab wieder Alpträume, ich musste meine Medikation ändern. Ich kann diesen Rücktritt nicht vermeiden in dem Augenblick, wo ich fühle, dass ich beschädigt werde“, so Haucke gegenüber ARD. Vergangene Woche war bereits der andere Beiratssprecher von dieser Funktion zurückgetreten. Er wird jedoch dem Beirat weiter angehören.

------------------------

Kindesmissbrauch in Deutschland:

eine systematische Erfassung der Fälle ist nicht existent, die WHO schätzt für Deutschland eine Million Betroffene

laut Polizeistatistik findet sexueller Missbrauch zu 92 Prozent im Alter von 6 und 14 Jahren statt, die übrigen Opfer sind Kinder bis 6 Jahre

Von den Tatverdächtigen sind 8 Prozent Kinder und 21 Prozent Jugendliche

2019 sind in Deutschland 15.701 Kinder als Opfer polizeilich erfasst worden

das Bundeskriminalamt schätzt, dass nur jeder 15. Missbrauch angezeigt, und davon wiederum nur jeder fünfte Fall verhandelt wird

Mädchen sind etwa drei- bis viermal häufiger betroffen als Jungen

------------------------

Ende Oktober hatten der Kölner Erzbischof Woelki und Generalvikar Hofmann den Beirat kurzfristig zu einer außerordentlichen Sitzung gebeten und über angebliche formale Mängel der Münchner Untersuchung berichtet. Es entspreche „in der ganzen Methodik, im Aufbau und der grundsätzlichen Herangehensweise“ nicht den Mindestanforderungen an ein juristisches Gutachten, heißt es. Auf Nachfrage von ARD räumt das Bistum ein, den Inhalt des Treffens und auch die Anwesenheit von zwei Rechtsprofessoren den Betroffenen vorab nicht mitgeteilt zu haben.

>>> Köln: Steine auf Gleisen platziert! Als die Bundespolizei die Täter schnappt, staunen sie nicht schlecht

Erzbistum Köln verteidigt fragwürdige Entscheidung

Trotzdem gaben die Betroffenen auf Bitte des Bistums noch am gleichen Tag ihr Votum gegen die Untersuchung aus München ab. Stattdessen sollte eine neue Untersuchung in Auftrag gegeben werden. Der Beschluss wurde als „gemeinsame Erklärung“ von Erzbistum und Betroffenenbeirat veröffentlicht. Erst später wurde bekannt, dass das Bistum zum Zeitpunkt der Sitzung die neue Untersuchung bereits beauftragt hatte. Mehrere Mitglieder des Betroffenenbeirats kritisieren, dass für die längst gefallene Entscheidung nur das „Gütesiegel“ des Betroffenenbeirats eingeholt werden sollte. Sie fordern inzwischen, die Untersuchung der Münchner Kanzlei zu veröffentlichen.

Experten sprechen von einer Instrumentalisierung und einem erneuten Missbrauch der Opfer. Thomas Schüller, Kirchenrechtsprofessor aus Münster, spricht von einer „gezielten Desinformation der Öffentlichkeit“, bei der die Opfer sexueller Gewalt „zum zweiten Mal instrumentalisiert werden, um kirchenpolitisch Schaden vom Erzbistum Köln abzuwenden“.

Das Erzbistum weist die Vorwürfe zurück und verweist darauf, dass man ein neues Gutachten in Auftrag gegeben habe, das im März kommenden Jahres veröffentlicht werden soll. Man halte an dem Ziel fest, „dass Verantwortliche eines etwaigen Fehlverhaltens benannt werden können“. (fb/dpa)